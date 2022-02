Rathenow: Diese Gehwege werden in diesem Jahr saniert

Rathenow

Darauf warten die Anwohner der Wolzensiedlung nun schon seit geraumer Zeit: dass die Wege durch ihr Wohngebiet endlich in Ordnung gebracht werden. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Stadt Geld in den Haushalt eingestellt, um Schwanenweg, Fasanenweg und Finkenweg mit so genannten Tränkdecken zu versehen. Doch kurzfristig mussten die 50 000 Euro, die dafür vorgesehen waren, im Haushalt umgeschichtet werden.

In diesem Jahr nun sollen die schlaglochübersäten Wege, die im Sommer stauben und sich bei Nässe in eine Matschlandschaft verwandeln, die erhoffte Sanierung erfahren. Die gebundene Schotterschicht, die auf die Wege aufgebracht wird, soll die Passage für Autofahrer, Radler und Fußgänger angenehmer machen. Im Süden der Stadt konnten vor einigen Jahren durch diese Methode die Probleme, die Anleger mit Staub und Matsch hatten, minimiert werden.

Warten auf den Wasserverband

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es allerdings. Teile der Wege in der Wolzensiedlung werden von der Sanierung ausgenommen. Der Grund: Im Zuge der Erschließung des benachbarten Gewerbegebietes muss der Wasser- und Abwasserverband den Anschluss zu den Leitungen im Wohngebiet herstellen. Deshalb werden die betroffenen Abschnitte erst nach dieser Baumaßnahme mit einer Tränkdecke versehen.

Fußwege werden saniert

Neben den Anwohnern der Wolzensiedlung werden sich die Fußgänger im Bereich Friedrich-Engels-Straße – Geschwister-Scholl-Straße – Schopenhauerstraße auf eine Verbesserung der Verhältnisse freuen dürfen. Denn in diesem städtischen Bereich finden in diesem Jahr umfangreiche Gehwegsanierungen statt. Fast 300 000 Euro sind hierfür im Haushalt vorgesehen.

Die Straßen in der Wolzensiedlung werden mit einer Tränkdecke versehen. Quelle: Markus Kniebeler

So soll der Gehweg auf der Ostseite der Friedrich-Engels-Straße zwischen der Berliner Straße und der Schopenhauerstraße in Ordnung gebracht werden. Rund 120 000 Euro sind für die Arbeiten an dem knapp 350 Meter langen Abschnitt eingeplant.

Außerdem werden die Gehwege auf beiden Seiten der Geschwister-Scholl-Straße zwischen Engelsstraße und der neuen Kita hergerichtet. Geplante Kosten: rund 80 000 Euro. Und schließlich werden nicht sanierte Gehwegabschnitte in der Schopenhauerstraße mit rund 80 000 Euro in Ordnung gebracht.

Konzentration auf ein Areal

Nach Auskunft aus dem Rathenower Bauamt hat man sich bei der Gehwegsanierung bewusst auf einen zusammenhängenden Bereich konzentriert. Nach Abschluss der Arbeiten sei ein Großteil der Gehwege zwischen dem Bahnhof und der Berliner Straße wieder in Ordnung. In den kommenden Jahren werde man dann sanierungsbedürftige Wege in anderen Gebieten der Stadt in Angriff nehmen. Davon gibt es wahrlich noch genug.

Von Markus Kniebeler