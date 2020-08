Dieter Ilgner aus Rathenow hat am 3. August die Aufsicht in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche in Rathenow übernommen. Damit ist die Kirche von Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr und am Samstag und Sonntag von 14 bis 16 Uhr für Besucher geöffnet.