Rathenow

Plötzlich kann für das Jahngymnasium in Rathenow ein vielfacher Wunsch in Erfüllung gehen, der sonst vermutlich lange Zeit weiterhin nur eine schöne Illusion geblieben wäre. Der Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, dessen Schirmherr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist, wird dem Gymnasium den stattlichen Förderbetrag von 10.000 Euro zukommen lassen, damit eine Schul-App erstellt werden kann.

Das Geld kommt aus dem Programm „Digi-Lotsen“ des Stifterverbandes, für das aus der ganzen Bundesrepublik nur zwölf Schulen ausgewählt worden sind. Es ist auch nicht nur das Geld allein, das jetzt an den Förderverein des Jahngymnasiums überwiesen werden soll. Der Stifterverband gibt bei den Projekten auch Starthilfe durch Experten der Branche. Insgesamt sind drei Videokonferenzen geplant, von denen die erste am Montagabend stattgefunden hat.

Zwölf auserwählte Schulen

Der große Erfolg, in den Kreis der auserwählten zwölf Schulen zu gelangen, ist einer Gruppe von fünf Schülerinnen und Schülern zu verdanken. Das sind Florentine Wendt, Kajsa Ida Dech, Jennifer-Celine Wulke (alle 14 Jahre), Finn Galow (15) und Emil Mielke (fast 12). Sie haben ein fünf Minuten langes Video aufgenommen und gestaltet, in dem sie erklären, warum sie die Schul-App wollen und was diese können soll.

Die Initiative, das zu tun, ging wiederum aus von Florentine Wendt. Als sie vor einigen Monaten durch die Internetseiten des Bundesfremdsprachenwettbewerbs surfte, war ihr ein Hinweis auf das Programm Digi-Lotsen aufgefallen. Und da sie selbst schon längere Zeit den dringenden Wunsch verspürte, eine Schul-App zu schaffen, war ihr schnell klar, dass sich hier ein Weg auftat.

Starke Eigeninitiative

Um sich für das Vorhaben noch fachlichen Rat zu sichern, hatten Mädchen und Jungs ihren Informatik-Lehrer Michael Flottron um Unterstützung gebeten. Der stellt sich selbst lieber in den Hintergrund und hebt hervor, was ihm an der Schülergruppe gefällt. „Es ist gut, dass es konkrete Vorstellungen gibt, welche Funktionen es geben soll“, teilt er mit, „und dass eine starke Eigeninitiative zu spüren ist.“ Die Herausforderung werde nun sein, die Schul-App technisch ins Werk zu setzen. Denn diese allen geltenden Vorschriften entsprechend zu programmieren, das werde ohne externe Unterstützung nicht funktionieren.

Florentine Wendt indes zählt freudestrahlend auf, was die Schul-App alles können soll. Der Stundenplan soll drin sein und der Plan für die Vertretungsstunden. Der Raumplan soll zu finden sein und ein Online-Klassenbuch, in dem beispielsweise kranke Schülerinnen und Schüler nachschauen können, was in ihrer Abwesenheit im Unterricht so alles behandelt worden ist. Möglichkeiten für Förderunterricht sollten auch aufgelistet sein.

Link zum Busfahrplan

Eltern sollen die Möglichkeit bekommen, ihre kranken Kinder per App in der Schule abzumelden – wodurch diverse Telefonate am Morgen im Sekretariat wegfallen könnten. Es gibt den Wunsch, die Schließfächer für Schulsachen im Gymnasium mit der App öffnen zu können. Es könnte eine Verlinkung mit dem Busfahrplan geben. Das Mittagessen in der Schule könnten über die App bestellt und bezahlt werden.

Ein Schulhaus-Navi könnte vor allem neuen Schülern helfen. Die Schule selbst könnte einen eigenen Newsletter heraus geben. Nicht zuletzt könnte die App zur umfassenden Kommunikationsplattform für alle Schüler, Eltern und Lehrkräfte ausgebaut werden und vielleicht sogar die jetzige Schule-Webseite ersetzen.

Fachliche Beratung

„Ich finde es sehr gut, dass wir Digi-Lotsen geworden sind“, sagt Florentine Wendt, „und ich freue mich drauf, dass wir das Projekt jetzt in Angriff nehmen können.“ Es wäre schön, wenn möglichst viele Schülerinnen und Schüler die App nutzen würden.

Schulleiterin Anke Koch ist stolz auf ihre Digi-Lotsen und kann sich nicht erinnern, dass Schüler schon mal eine so hohe Fördersumme an Land gezogen hätten. „Es ist toll, dass die Initiative von unseren Schülern ausgeht“, teilt sie mit. Man habe schon länger darüber nachgedacht, eine Schul-App zu schaffen. Wichtig sei nun, dass die Verwirklichung durch den Stifterverband mit fachlicher Beratung unterstützt wird. Ein Partner von außen werde gebraucht, denn die Erstellung einer solchen App könne die Schule alleine nicht leisten.

Von Bernd Geske