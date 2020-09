Am 12. September misst sich Rathenows Jugend auf dem Rideplatz. Die Streetworker der Stadt laden zum BMX- und Scooter-Wettbewerb sowie zum Skateboard Jam. Auch im Streetball und Beachvolleyball treten Teams an.

