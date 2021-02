Rathenow

In der Zeit vor Corona hat die Duncker-Oberschule Rathenow keine Chance ausgelassen, um im Zusammenwirken mit über 200 Partnern ihren Schülern den Weg ins Berufsleben zu ebnen. Unter dem Einfluss der Kontaktbeschränkungen sind viele Möglichkeiten weggebrochen. Praktika und andere Begegnungen dürfen nicht stattfinden. Darum legt die Schule mehr und mehr Online-Seminare auf.

So hat der Verband Agrar Aktiv am Montag den Mädchen und Jungen die 14 „Grünen Berufe“ in der Land- und Forstwirtschaft vorgestellt. Teilgenommen haben zu Hause drei Schüler aus den 7. Klassen und 13 aus den 8. Klassen. Zugeschaltet wurden außerdem in der Schule vier Jungs aus der Klasse 10 a und die gesamte Klasse 10 b.

Thema zur Grünen Woche

„Wir haben schon mehrere Online-Seminare gemacht“, berichtet Lehrerin Jana Brandstäter, „die Teilnahme der Schüler war sehr gut.“ Am 25. Januar habe Katrin Hofschläger von der Verbraucherzentrale anlässlich der Grünen Woche über Lebensmittelverschwendung gesprochen.

Am 26. Januar stellte die IHK online den 7. und 8. Klassen Berufe und Praktikumsbetriebe vor. Am 28. Januar informierte sie die 9. und 10. Klassen über Ausbildung und Bewerbung. Es sei oft vorgekommen, dass sich Schüler der 7. und 8. Klassen für das Seminar der 9. und 10. Klassen mit angemeldet hätten und das habe die Schule auch erlaubt.

Seminar für Eltern

Am 9. Februar hat die Handwerkskammer in einem Online-Seminar Ausbildungsmöglichkeiten in ihrem Bereich vorgestellt. Und am 11. Februar wird der Verband Agrar Aktiv abends ab 19 Uhr ein Online-Seminar für Eltern veranstalten, in dem diese sich über Berufe und Ausbildung informieren können.

Am Montag haben Marina Maaß und Anika Barkowski von Agrar Aktiv den Schülern online die Berufe in der Pflanzenproduktion, der Tierhaltung, im Gartenbau und in der Forstwirtschaft vorgestellt. Schon seit eineinhalb Jahren habe der Verband in Online-Seminaren den Lehrkräften die Grünen Berufe vorgestellt, teilt Jana Brandstäter mit. Schließlich sollten sie sich auch auskennen mit Berufen, die sie ihren Schülern vorschlagen wollen.

Familie hört zu

Gern angenommen hat die Schule, dass bei Schülern der 7. und 8. Klassen zu Hause Eltern und Großeltern am Online-Seminar teilgenommen haben. So konnten diese sich auch informieren, was ihre Kinder und Enkel für Ausbildungschancen haben.

Von Bernd Geske