Rathenow: Dunckerschule beim Deutschen Engagementpreis auf Platz 5

Rathenow

Schon wieder hat die Duncker-Oberschule in Rathenow bei einem wichtigen Wettbewerb einen vorderen Platz belegt. Angesichts der Tatsache, dass die Schule in diesem Jahr bereits drei bedeutende Preise gewonnen hat, mögen manche Beobachter die jüngste Platzierung vielleicht nicht mehr als den ganz großen Wurf empfinden. Ein toller Erfolg ist es allemal.

Die Verantwortlichen für die Vergabe des Deutschen Engagementpreises 2020 haben der Schule jetzt mitgeteilt, dass sie bei der deutschlandweiten Abstimmung über die Vergabe des Pubikumspreises auf den 5. Platz gekommen ist. Das ist bei 380 Nominierten ein beachtlicher Rang.

Anzeige

Im September hat die Schule beim Aktionstag gegen Lebensmittelverschwendung mitgemacht. Quelle: Bernd Geske

Das Online-Voting war vom 15. September bis zum 27. Oktober gelaufen und stattliche 2.966 Stimmen konnte hier die Duncker-Oberschule auf sich vereinen. Die Plätze 1 bis 3 sind noch geheim und werden erst am 3. Dezember bekannt gegeben. Unmittelbar vor der Dunckerschule liegt auf Platz 4 immerhin der Bundesverband behinderter Pflegekinder.

Um überhaupt für den Deutschen Engagementpreis nominiert werden zu können, müssen die Kandidaten zuvor bereits einen wichtigen Preis gewonnen haben. Die Dunckerschule hat die Berechtigung bekommen, weil sie im Mai dieses Jahres den Bundespreis des deutschlandweiten Wettbewerbs „Zu gut für die Tonne!“ gewonnen hat. Der ist dem Kampf gegen die Verschwendung von Lebensmitteln gewidmet.

„Verbraucherschule“ in Gold

Im Februar dieses Jahres hatte die Duncker-Oberschule bereits die Auszeichnung als „Hervorragende Verbraucherschule“ in Gold bekommen, die von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht überreicht wurde. Erst Anfang Oktober hatte die Schule nach 2018 zum zweiten Mal bei der Vergabe der Wirtschaftsförderpreise des Landkreises Havelland den Jugendförderpreis erhalten.

Schon zum dritten Mal in Folge waren auch die Stinknormalen Superhelden aus Rathenow für den Publikumspreis nominiert, weil sie den Deutschen Narbarschaftspreis gewonnen hatten. Mit ihren Projekten sensibilisieren sie Kinder für den Umweltschutz, sammeln Müll oder pflanzen Bäume. Mit 568 Stimmen sind die Superhelden beim Publikumspreis auf Platz 45 eingekommen.

Kochen und Backen ist in der Dunckeroberschule ein großes Thema. Quelle: Bernd Geske

„Wir sind mit unseren 209 Schülerinnen und Schülern eine kleine Schule“, hat Duncker-Leiter Thomas Winterfeldt die Platzierung kommentiert, „da ist Rang 5 für uns ein riesengroßer Erfolg.“ Es sei für ihn beeindruckend zu sehen, welche beachtlichen Projekte und Initiativen hinter seiner Schule stehen.

Mit ihrer Lehrerin Jana Brandstäter an der Spitze hatte die Rathenower Bildungsstätte allerdings auch alle Kräfte mobilisiert, um möglichst viele Stimmen zu bekommen. In den sozialen Medien ist dafür geworben worden. „Bislang waren immer nur Online-Abstimmungen möglich“, hat sie berichtet, „jetzt war es das erste Mal erlaubt, auch Unterschriftenlisten einzureichen.“

360 beim Weinfest

Zum Beginn der Abstimmung habe die Schule auch viele Listen ausgedruckt. Lehrkräfte und Schüler seien aufgerufen worden, damit auf Stimmenfang zu gehen. So hatte die Schule auch ihre 210 Partnerfirmen des Projektes „Unterricht in der Praxis“ aktiviert. Und nicht zuletzt sind beim Weinfest im Rathenower Zentrum am 25. Oktober allein 360 Unterschriften gesammelt worden.

Von Bernd Geske