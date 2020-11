Rathenow: E.dis installiert zwei Transformatoren für eine Million Euro

Der Energieversorger E.dis investiert in Rathenow, um sein Stromnetz fit für die Zukunft zu machen. Jetzt sind zwei ältere Transformatoren im Umspannwerk durch neue Modelle für eine Million Euro ersetzt worden.

Am Dienstag hat die Edis Netz GmbH am Umspannwerk in Rathenow einen neuen 40-Megawatt-Transformator einbauen lassen. Quelle: Bernd Geske