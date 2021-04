Rathenow: E.dis stellt Ortsnetz auf intelligente Stationen um

Rathenow

Um künftig besser darüber informiert zu sein, wie die Lage im Stromnetz ist, hat der Energieversorger Edis begonnen, das Rathenower Ortsnetz zu modernisieren. Um die Versorgungssicherheit zu steigern, werden die altbekannten Transformatorstationen durch intelligente Ortsnetzstationen ersetzt. Vor wenigen Tagen ist eine solche Station nahe der neuen Kita an der Geschwister-Scholl-Straße in Rathenow aufgestellt worden.

An dieser Linie muss die Station stehen. Quelle: Bernd Geske

Am 20. April wurde in Böhne eine solche Station installiert. Und als vorläufiger Höhepunkt soll am 4. Mai die Trafostation an der Alten Hauptstraße in Premnitz durch eine intelligente Station ersetzt werden.

Für Modernisierungen im Rathenower Stadtgebiet hat das Unternehmen im Laufe des letzten Jahres insgesamt zwei Millionen Euro investiert, berichtet Lars Klemmer, Kommunalreferent bei Edis.

Lars Klemmer, Kommunalreferent bei Edis. Quelle: Bernd Geske

Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt seien insgesamt neun intelligente Ortsnetzstationen installiert worden. „Der Netzbetrieb wird immer komplexer“, erklärt er. Edis müsse in der Lage sein, jederzeit die schwankenden Energiemengen von Wind- und Solaranlagen aufzunehmen.

Als neue Herausforderung komme außerdem in immer stärkerem Maße die E-Mobilität dazu. Im ersten Quartal seien allein in der Stadt Rathenow 15 Ladesäulen oder Ladeboxen für Elektrofahrzeuge angemeldet worden, sagt Lars Klemmer. Das werde zur Folge haben, dass in den jeweiligen Bereichen mehr Elektroenergie als vorher abgenommen wird.

Immer mehr werden in Rathenow Ladesäulen für E-Autos aufgestellt. Quelle: Bernd Geske

Die altbekannten Trafostationen liefern Edis keine Informationen darüber, in welchen Größenordnungen dort die Ströme fließen. Die neuen intelligenten Ortsnetzstationen haben aber alle eine Antenne, sind dadurch über Funk ständig mit der Edis-Leitstelle verbunden und liefern laufend Informationen über den Netzbetrieb. Die traditionellen Trafostationen können nur von Hand geschaltet werden. Die neuen Stationen werden per Funk von der Zentrale gesteuert. „Der Vorteil für unsere Kunden liegt auf der Hand“, sagt Lars Klemmer, „bei störungsbedingten Stromausfällen kann die Versorgung viel schneller wieder hergestellt werden.“

Durch die Digitalisierung könnten die Netzanschlüsse viel schneller ermittelt werden. Erneuerbare Energien und Elektromobilität seien einfacher in das Netz zu integrieren. Durch die nun mögliche Fernsteuerung lassen sich die Ausfallzeiten bei Netzstörungen reduzieren. Die Netzleitstelle könne unkompliziert auf die Stationen zugreifen und in kürzester Zeit die Umschaltung vornehmen.

Zunahme schnell erkennbar

Wenn durch die wachsende E-Mobilität in bestimmten Netzbereichen die abgenommene Energiemenge steigt, wird das durch die intelligenten Stationen für den Versorger schnell erkennbar. Wenn der Bedarf entsprechend wächst, sollen die vorhandenen Stromleitungen nachdimensioniert werden, damit größere Energiemengen transportiert werden können.

Eine spektakuläre Kran-Aktion im Zuge der beschriebenen Umstellung steht nun der Stadt Premnitz bevor. Durch einen Kurzschluss war die Trafostation an der Alten Hauptstraße im Jahr 2019 in Brand geraten. Sie soll jetzt durch eine intelligente Ortsnetzstation ersetzt werden. Weil diese stattliche 30 Tonnen wiegt, muss ein entsprechend großer Kran verwendet werden.

Kraneinsatz am 4. Mai

Am 4. Mai ab 8 Uhr, wenn die neue Station aufgestellt wird, soll die Straße an dieser Stelle mindestens halbseitig gesperrt werden. Am Mittwoch und Donnerstag dieser Woche wird jetzt schon die alte Trafostation zurück gebaut. Bis die neue Station ins Netz integriert ist, soll die Versorgung durch ein Notstromaggregat gesichert werden.

Von Bernd Geske