Rathenow

Einst lebten hier die männlichen Lehrlinge der Rathenower Optischen Werke (ROW). Doch an diese Zeit wird bald nichts mehr erinnern. Der Abriss des ehemaligen Lehrlingswohnheims in der Perleberger Straße/Potsdamer Straße ist in vollem Gange. Auf dem Grundstück soll ein ein viergeschossiges Mehrfamilienhaus mit zwölf Drei-Zimmer-Wohnungen errichtet werden. Läuft alles nach Plan, soll der Neubau bereits im kommenden Jahres fertiggestellt werden.

Von Markus Kniebeler