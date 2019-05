Rathenow

Der kombinierte Fuß- und Radweg in der Brandenburger Straße ist zwischen der Kreuzung Körgraben und Bergstraße in einem äußerst schlechten Zustand, wie Doris Gerike berichtet.

Sie hatte in dieser Woche einen älteren Mann beobachtet, der auf diesem Fußweg lief und beinahe gefallen wäre. „Sehr viele Platten auf der rechten Seite aus Richtung Premnitz kommend sind lose und kippen hin und her. Der Weg muss dringend ausgebessert werden“, so die Frau.

Dem stimmt auch Rathenows Bau- Ordnungsamtsleiter Matthias Remus zu. „Dieser Straßenabschnitt muss noch saniert werden. In diesem Zuge wird auch der Gehweg erneuert. Wann das passiert, kann ich allerdings noch nicht sagen“, so Remus.

Die Straße wird als Müllhalde benutzt

Um eventuelle Gefahrenquellen aus dem Weg zu räumen, sollen sich die zuständigen Mitarbeiter vor Ort ein Bild machen und gegebenenfalls ausbessern. Doris Gericke nutzte den Anruf bei der MAZ außerdem, um auf ein Müllproblem an der B102 am Ortsausgang Rathenow in Richtung Premnitz hinzuweisen.

„Hier liegen am Straßenrand jede Menge Coffee To Go Becher, Tüten von Burger King und anderer Abfall. Besonders schlimm ist es zwischen Kaufland und Aldi. Die Menschen benutzen die Straße als Müllhalde“, ärgert sich die Anruferin.

Auch dieses Problem ist in der Verwaltung bekannt. Die Übeltäter auf frischer Tat zu ertappen ist aber schwer. „Unsere Mitarbeiter kümmern sich um diesen Bereich“, verspricht Remus.

Müll landet nicht mehr im Vorgarten

Für ihn gab es auch ein Lob von Doris Gerike: „Ich möchte mich bei der Verwaltung dafür bedanken, dass sie auf unseren Wunsch vor vier Jahren in der Eigendorffstraße einen Papierkorb aufgestellt hat. Die Menschen nutzen diesen rege. Seither landet der Müll nicht mehr in unserem Vorgarten. Zudem wird der Papierkorb regelmäßig geleert“, freut sich die Anruferin.

Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer wartete wie einige andere auch am 4. Mai vergeblich auf die Entleerung der Hausmülltonnen in der Milower Friedensstraße im Abschnitt Stremmestraße bis Bahnhofstraße.

Da die Leerung am 1. Mai aufgrund des Feiertags entfiel, sollte sie laut Tourenplan am darauffolgenden Samstag erfolgen. Die Tonnen blieben aber voll stehen. Also wandte sich Ganzer schriftlich an die Havelländische Abfallgesellschaft mit der Bitte um Stellungnahme.

Milows Ortsvorsteher Winfried Ganzer möchte wissen, warum die Mülltonnen in der Friedensstraße nicht geleert wurden. Quelle: Christin Schmidt

Statt einer Erklärung teilte man ihm nur mit, dass die Leerung am 10. Mai erfolgt. Nun bat Ganzer die MAZ, noch einmal nachzuhaken. Wie HAW-Geschäftsführer Michael Schmidt mitteilt, erkrankte der Stammfahrer. Ein anderer Fahrer sprang ein.

Der Mann wusste nicht, dass die Straße geteilt ist und fuhr nur am 2. Mai die Tonnen ab. Aufgrund der Beschwerden gab die HAW zwei zusätzliche Leerungstermine heraus: Am Mittwoch, dem 8. Mai und am Freitag, dem 10. Mai.

Horst Schwenzer ist viel mit dem Rad in der Region unterwegs. Auf dem Weg von Rhinow nach Rathenow ist ihm aufgefallen, dass an einem Feldweg an der B102 in Richtung Elslaake jede Menge Unrat liegt.

Verwaltung ist bereits an dem Problem dran

„Bauschutt, Säcke mit Müll und anderer Unrat liegen hier am Rand des Weges zur alten Kiesgrube“, berichtet Schwenzer. Er bittet das Amt Rhinow hier tätig zu werden.

Tatsächlich ist den Verwaltungsmitarbeitern das Müllproblem bereits bekannt. Das Ganze ist auch schon in Bearbeitung.

„Es handelt sich um Müll auf einem Privatgrundstück und daher dauert es leider häufig ärgerlich lange, bis die Behörden bei den Eigentümern etwas erreichen. Leider kann ich im Augenblick dazu nicht mehr mitteilen“, so Amtsdirektor Jens Aasmann ( SPD).

Von Christin Schmidt