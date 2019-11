Ein Winterquartier für die Rollsportszene

Rathenow

Der Rideplatz am Körgraben hat spätestens mit der Eröffnung des Skateparks für einen Aufschwung der Rollsportszene in der havelländischen Kreisstadt gesorgt.

„Seit dem Salve Jam Ende Mai, bei dem auch professionelle BMX- und Scooter-Fahrer sowie Skateboarder am Start waren, gibt es einen regelrechten Boom“, sagt Christoph Schaldach.

Der 32-Jährige gehört zu den „alten Hasen“ der Sezen, wie er sagt. Am liebsten ist er auf dem Skateboard unterwegs, genau wie sein Freund Kevin Muhsold.

Rathenow hat jetzt einen Skate-Shop

Der 24-Jährige hat Mitte August sogar einen eigenen Streetstore eröffnet, also ein Geschäft, in dem es vom Skateboard bis zur passenden Kleidung alles gibt, was man für das Hobby braucht.

Der Laden in unmittelbarer Nähe zum Rideplatz läuft gut, sagt Kevin Muhsold. Die Scooter sind zur Zeit sogar ausverkauft, auch viele Skateboards gingen schon über den Ladentisch. Die Kundschaft kommt überwiegend aus Rathenow.

Es scheint, als gebe es Nachholbedarf und das kommt dem jungen Unternehmer zu Gute. Er selbst musste sein Hobby über viele Jahre an den Nagel hängen, weil es im gesamten Umkreis bis auf ein paar kleine Rampen keine Möglichkeiten gab, sich mit dem Skateboard auszutoben.

Neues Zuhause für die Skaterszene: Kevin Muhsold hat einen Streetstore eröffnet und unterstützt das Projekt Rideplatz. Quelle: Christin Schmidt

Auch die alte Halle auf der Magazininsel war für Skateboards nicht geeignet. Umso glücklicher sind Kevin Muhsold und seine Freunde, dass sie nun endlich wieder aufs Brett steigen können.

Um die Szene zu stärken, unterstützen sie mit Herzblut das Rideplatz-Projekt und haben unter anderem in den letzten Wochen dienstags und donnerstags kostenlose Scooter- und Skateboard-Workshops für den Nachwuchs angeboten.

Einen Haken hat die neue Anlage auf dem Rideplatz aber: In der kalten Jahreszeit bleiben die Rampen leer, weil sie schlichtweg zu feucht und damit viel zu rutschig sind.

Winterquartier in den ehemaligen Askania-Werken

Ein Winterquartier muss her, um den Kinder und Jugendlichen, die in den letzten Monaten Gefallen an dem Sport gefunden haben, eine Ausweichmöglichkeit zu bieten. „Nur so können wir verhindern, dass die Kids am Ende vor langer Weile wieder irgendwo rumhängen“, ist sich Skateboarder Marcus Ebel sicher.

Einen passenden Ort haben die „alten Hasen“ schon gefunden: Eine rund 350 Quadratmeter große Halle in den ehemaligen Askania-Werken.

Hier gibt es genug Platz, um entsprechende Rampen für Skater und Scooter-Fahrer aufzustellen. Was fehlt ist das Material für die Rampen und eine finanzielle Unterstützung, um die Miete von 500 Euro pro Monat zu stemmen.

Im neuen Streetstore am Körgraben in Rathenow gibt es sogar eine Minirampe. Quelle: Christin Schmidt

„Die ganze Arbeit können wir übernehmen. Wir haben inzwischen die nötige Erfahrungen, um Rampen zu bauen. Was uns fehlt ist das Material, deshalb habe ich bereits einige Rathenower Unternehmen angeschrieben“, so Muhsold. Die Halle wird er auf eigenes Risiko mieten, in der Hoffnung, dass sich das Ganze am Ende trägt.

Natürlich kann dann jeder die Rampen gegen eine Gebühr nutzen. BMX-Fahrer müssen sich allerdings damit begnügen, Tricks auf dem Boden zu üben. Mit einer Deckenhöhe von etwa 3,50 Meter reicht das Winterquartier für waghalsige Sprünge nicht aus.

In den nächsten Tagen wollen Kevin Muhsold und die anderen mit den Vorbereitungen beginnen. Wer sie dabei unterstützen kann, meldet sich unter: 0178/ 5 38 23 98.

Neues Zuhause für die Skaterszene: Christoph Schaldach, Kevin Muhsold, Marcus Ebel und Sean Gardner (v.l.) vor dem Streetstore Rathenow. Quelle: Christin Schmidt

Von Christin Schmidt