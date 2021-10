Rathenow

Der Inhaber eines Ladens in Rathenow bemerkte am Dienstagmorgen einen Einbruch in die Geschäftsräume und alarmierte die Polizei. Unbekannte Täter hatten sich in der Nacht zuvor unbefugt Zutritt in das Innere des Geschäfts verschafft und Bargeld entwendet.

Die Kriminaltechnik kam und konnte diverse Spuren sichern. Insgesamt entstand ein Schaden über 1 000 Euro.

Von MAZonline