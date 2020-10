Rathenow

Über den Einbruch in einen Schuppen in Rathenow wurde die Polizei am Mittwochvormittag informiert. Unbekannte hatten im Zeitraum der letzten 14 Tage die Tür gewaltsam geöffnet und waren so ins Innere gelangt. Die Einbrecher erbeuteten neben elektrischen Geräten auch einen Bootsmotor. Auf ungefähr 1000 Euro wird der Gesamtschaden geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ