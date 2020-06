Rathenow

Einbrecher suchten am vergangenen Wochenende das Gelände eines Betriebes in der Straße Am Heidefeld in Rathenow auf.

Wie die Polizei mitteilt, hatten Mitarbeiter am Montagmorgen entdeckt, dass ein Kleintransporter aufgebrochen worden war. Als die Polizeibeamten eintrafen, entdeckten sie noch drei weitere Firmenfahrzeuge, an denen sich die Täter zu schaffen gemacht hatten.

Aus den Autos hatten die Einbrecher Werkzeug mitgenommen. Die Polizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein.

Von MAZ