Rathenow

Bislang unbekannte Täter sind in einen Bungalow an der Hauptstraße des Rathenower Ortsteils Steckelsdorf eingebrochen. Am Dienstag ist die Tat entdeckt worden. Gestohlen wurden unter anderem eine Kaffeemaschine und ein Staubsauger. Bislang ist nicht geklärt, wie die Einbrecher in den Bungalow hinein gelangt sind.

Von MAZ