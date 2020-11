Rathenow: Einbruchserie in der Gartensparte am Wolzensee

Rathenow

Mehrere Gartenlauben einer Sparte am Wolzensee sind in den vergangenen Tagen aufgebrochen worden. Am Freitag hatte ein Bungalowbesitzer die Polizei über einen Einbruch informiert. Noch während der Aufnahme einer Anzeige meldeten zwei weitere Besitzer, dass ihre Lauben aufgebrochen worden seien. Und am Samstag gingen aus derselben Sparte noch einmal drei Einbruchs-Anzeigen bei der Polizei ein.

Einen genauen Überblick zum Diebesgut und der Höhe der angerichteten Schäden gibt es noch nicht. In allen Fällen wurden Strafanzeigen aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZ