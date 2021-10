Einbrecher haben in der Nacht zu Sonnabend in Rathenow mit großer Gewalt versucht, die Tür einer Bäckerei aufzubrechen. Sie scheiterten und hinterließen hohen Sachschaden.

