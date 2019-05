Rathenow

Genau 1.903,23 Hektar Fläche umfasst der Rathenower Stadtforst. Vor 700 Jahren, am 18. Juni 1319, schenkte Markgraf Waldemar, nur zwei Monate vor seinem Tod und ein Jahr bevor das Geschlecht der Askanier in der Mark als Herrscher ausstarb, der Stadt Rathenow das damalige Gut Rodenwalde. Ganze 7000 Morgen Wald gingen an die Stadt.

700 Jahre ist das inzwischen her. Zeit, um ein Jubiläum zu feiern. Deshalb hat die Verwaltung gemeinsam mit Stadtförster Thomas Querfurt verschiedene Veranstaltungen geplant. Am Samstag stieg im Saal der Alten Mühle am Schwedendamm die Stadtwald-Party.

Bereits im Foyer wurden die Gäste musikalisch durch die Jagdhornbläsergruppe Havelland unter Leitung von Stephan Lehmann aus Buschow begrüßt.

Während der einstündigen Feierstunde im Saal spielten auch die Rathenower Musikschüler Alina Hartmann und Emil Rentmeister drei Stücke – passender Weise auf dem Waldhorn.

„Am Waldessaueme träumt die Föhre. Am Himmel weiße Wölkchen nur. Es ist so still, dass ich sie höre, die tiefe Stille der Natur“, zitierte Stadtförster Thomas Querfurt Fontane und schilderte die wechselvolle Geschichte des Stadtforstes.

Zunächst als Bürgerheide, über den Verlust der kommunalen Eigenständigkeit ab 1952, die Nutzung als Truppenübungsgebiet durch die Sowjetarmee, bis zur Rückgabe aller Waldgebiete an die Stadt bis 1997 und die Erweiterung der Fläche durch die Eingemeindung der Ortsteile.

Stadtförster lässt die Geschichte Revue passieren

„In den letzten acht Jahren ereigneten sich Wetterextreme wie überdurchschnittlich hoher Niederschlag, Stürme und extreme Trockenheit“, machte Querfurt darauf aufmerksam, dass der Klimawandel auch im Rathenower Wald angekommen ist.

Er wies zudem darauf hin, dass der Stadtforst, neben seinem ökonomischen Ertrag auch eine vielfältige Bedeutung für die Bevölkerung wie zur Luftreinhaltung, Trinkwassergewinnung und den Erholungswert hat.

„Die dadurch, und auch durch die Ausbreitung von Forstschädlingen, bedingten Waldschäden zeigen die künftigen Herausforderungen. Diesen begegnen wir durch den weiteren Umbau des Stadtforstes zu einem Mischwald und die Anpflanzung neuer, angepassterer Baumarten“, erklärte Querfurth.

Buffet mit Produkten aus heimischen Wäldern

Er nutzte die Gelegenheit, um ausdrücklich seinen Mitarbeitern zu danken. Auf der Internetseite der Stadt findet man ausführliche Informationen aus der wechselvollen Geschichte des Stadtforstes.

Drei Schauspieler der Theatergruppe Lichtblick stellten die Schenkung des Stadtwaldes durch Waldemar an die Bürger 1319 nach. Koch Sebastian Crakau und sein Team boten ein abwechslungsreiches Buffet mit Produkten aus heimischen Wäldern, das bei den Gästen ankam: von Wildschweinbraten, Rehrücken und Wildburger im Spinat gefärbten Brötchen bis zu Zucchini mit Couscous gefüllt und Gemüse-Ravioli.

Bis Mitternacht tanzten die rund 120 Gäste, darunter auch Freunde der Partnerstädte Rendsburg und Złotow sowie Vertreter des Organisationsteams der Internationalen Jugendspiele Rendsburgs aus dem niederländischen Almere.

Wieder Wanderungen durch den Stadtforst geplant

Ab dem 17. Mai werden wieder die beliebten geführten Wanderungen durch den Stadtwald angeboten, auch als Radtour. Für den 18. Juni ist die festliche Enthüllung eines Gedenksteins mit der Gravur „700 Jahre Rathenower Stadtforst – 1319-2019“ auf dem stadtnahen Rauen Berg geplant.

Der „Bürgerstein“ soll mit der Beteiligung, auch kleiner Spenden, möglichst vieler Rathenower realisiert werden. Spendenboxen gibt es in der Stadtbibliothek und am Forsthaus Ferchesarer Weg. Weitere Infos und Termine hat die Stadtverwaltung. E-Mail an: kultur@stadt-rathenow.de oder unter Telefon 03385/596 413.

Von Uwe Hoffmann