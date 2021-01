Rathenow

Am Silvestertag gegen 13 Uhr hat eine Mitarbeiterin einer Firma am Hafen von Rathenow festgestellt, dass dort eine geringe Menge an Feuerwerk gestohlen worden war. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen, um in das Gebäude zu gelangen. Es sind Waren im Wert von rund 200 Euro gestohlen worden. Die Polizei hat am Tatort diverse Spuren gesichert.

Von MAZ