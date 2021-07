Rathenow

Zu einem kuriosen Feuerwehreinsatz ist es am Freitagabend in Rathenow gekommen. Wie am Montag bekannt geworden ist, eilten Feuerwehrleute zum Wolzensee wegen ausströmenden Gases.

Die Alarmstufe wurde daher hoch gesetzt, acht Feuerwehrleute rückten mit drei Fahrzeugen zu der Unglücksstelle aus, darunter auch eines für Gefahrgüter.

Dieser Wagen ist mit mehreren Hundert Ausstattungsteilen für Gefahrenabwehr bei Gefahrgut-Einsätzen ausgestattet. Er läuft bei der Feuerwehr unter dem Namen Florian Havelland 05/55/01.

Gaskartusche sitzt falsch

Wie sich vor Ort jedoch zeigte, strömte das Gas nur von einem kleinen Campingkocher aus. Die Gefahr war daher eher gering. Eine Frau stand an der Straße mit dem Gerät und erwartete die Brandschützer bereits. Sie hatte eine Gaskartusche falsch eingeschraubt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dieses Problem hatten die Feuerwehrleute binnen Sekunden und damit schnellstens im Griff.

Sie schraubten die Kartusche heraus und richtig wieder hinein. Schon war alles behoben. Dann rückten die freiwilligen Helfer wieder ab.

Von MAZonline