Rathenow

Die Polizei wurde am späten Sonntagmorgen wegen einer Bedrohungslage in der Heidefeldstraße in Rathenow alarmiert. Mehrere Zeugen gaben an, dass ein Mann mit einem waffenähnlichen Gegenstand und einem Messer auf der Straßen gesehen wurde. Dabei soll ein offenbar desorientierter Mann auf der Straße umhergelaufen sein. Anschließend verschwand er in einem Aufgang des Mehrfamilienhauses.

Einsatzfahrzeuge der Polizei sperren die Straße ab. Quelle: Kay Harzmann

Sofort wurden Polizeibeamte der Polizeiinspektionen Havelland und Brandenburg zum Einsatz gebracht. Zusätzlich wurden Spezialeinsatzkräfte der Direktion Besondere Dienste alarmiert und zum Einsatzort entsandt. Der Einsatzraum wurde weiträumig abgesperrt.

Rathenow: SEK überwältigt Täter

Im weiteren Verlauf des Einsatzes konnte der Mann, der sich allein in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses befand, durch Spezialeinsatzkräfte überwältigt und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wehrte sich gegen seine Festnahme erheblich, bei diesen Handlungen verletzt er sich. Rettungskräfte wurden hinzugerufen und behandelten den Festgenommenen.

SEK-Beamte vor dem Betreten des Gebäudes, in dem sich der Täter aufhielt. Quelle: Kay Harzmann

Nach ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit einer Softairpistole andere Personen bedroht haben soll. Der Polizeieinsatz wurde gegen 14.20 Uhr vor Ort beendet und die Verkehrssperrungen aufgehoben. Da der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst.

Die Polizei nahm mehrere Strafanzeigen auf, sicherte Spuren, befragte Zeugen und stellte die Anscheinswaffe sicher. Der Täter wurde ins Gewahrsam der Polizeiinspektion Havelland gebracht. Nun prüft die Kriminalpolizei die genauen Hintergründe und ermittelt wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Waffengesetzt und Widerstand. Polizeibeamte wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt.

Von MAZonline