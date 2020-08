Rathenow

Wer bewusst entspannen möchte, kann das Autogene Training ab dem 15. September erlernen. Wer die Grundlagen von AT beherrscht, kann mit seinem inneren Stress besser umgehen. Meditation heißt in die Stille gehen, den Geist beruhigen und die Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen. Meditation erfahren und erlernen kann in einem Kurs ab dem 22. September.

Weitere Möglichkeiten, zu entspannen und dies mit Bewegung zu verbinden, bieten die Kurse Yoga, Qi Gong und Feldenkrais. Yoga hat auf viele Menschen eine beruhigende, ausgleichende Wirkung und kann somit den Folgeerscheinungen von Stress entgegenwirken. Gleichzeitig werden bei den Übungen Kraft, Flexibilität, Gleichgewichtssinn und Muskelausdauer trainiert. Yoga ist sehr beliebt. Neben den Yoga-Grundkursen gibt es Yoga für die 50plus Generation, Yoga für Männer, und kraftvolles Yoga.

Anzeige

Mit der chinesischen Bewegungsform Qi Gong findet man mit äußerer und innerer Bewegung zur Regeneration der Lebenskraft (Qi) und zu wachsender Ruhe. In den Kursen ab dem 19. August lernen die Teilnehmer das Zusammenspiel von gelassener Atmung, langsam fließenden Bewegungen aus dem Steißbein heraus und gelenkter Aufmerksamkeit kennen. Feldenkrais hilft, die Vielfalt der eigenen Bewegungsmöglichkeiten wieder zu entdecken und freier im eigenen Körper zu leben. Körperliche Verspannungen und Blockaden können durch minimale, leichte und fließende Bewegungen gelöst werden. Feldenkrais findet am 19. September statt.

Weitere MAZ+ Artikel

Anmeldungen nimmt das Anmeldebüro der VHS unter Telefon 03385 / 551-7334 oder online unter www.vhs-havelland.de entgegen. Wer beraten werden möchte, welcher Kurs für wen geeignet ist, wählt Telefon 03385 / 551-7331. Auf der Homepage finden Interessenten auch alle Informationen zu den Kursdaten, Gebühren und Dozenten.

Von MAZ