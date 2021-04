Rathenow

Die Polizei hat am Donnerstag einen Exhibitionisten in Rathenow gefasst, der seine Tat zugab. Nun steht die Kriminalpolizei vor der Frage, ob der 38-Jährige auch für die zahlreichen sexuellen Belästigungen von mehreren Frauen in Rathenow verantwortlich ist, die sich seit Monaten in der Stadt zugetragen haben. Wie berichtet, haben immer wieder Rathenowerinnen an verschiedenen Orten in der Stadt einen Exhibitionisten gesehen und die Polizei gerufen. Nun hat die Polizei erstmals einen Tatverdächtigen auch für diese Handlungen.

Nach Angaben von Polizeisprecherin Stefanie Wagner-Leppin prüft die Kriminalpolizei im Rahmen der Ermittlungen auch, ob der in diesem Fall ermittelte Tatverdächtige möglicherweise auch als Tatverdächtiger für andere Fälle von exhibitionistischen Handlungen in Frage kommen könnte. Diese Ermittlungen dauern zum jetzigen Zeitpunkt weiter an und werden intensiv geführt. Nähere Angaben dazu machte Wagner-Leppin nicht.

Von MAZonline