Rathenow

Wenn sich am kommenden Mittwoch im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums die frisch gewählten Rathenower Stadtverordneten zu ihrer ersten Sitzung treffen, dann schlägt Horst Schwenzers große Stunde. Weil der FDP-Mann, der in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feiern wird, der älteste Stadtverordnete ist, wird ihm die Ehre zuteil, die Sitzung zu eröffnen.

Neu ist die Situation für den leidenschaftlichen Lokalpolitiker nicht. Bereits im Juni 2014 kam ihm die Aufgabe zu, als „Alterspräsident“ die erste Sitzung nach der Wahl zu eröffnen. Und Schwenzer tat dies mit eine humorvollen Rede.

Spannung gleich zu Beginn

Ob es am Mittwoch wieder so kommt, ist nicht unwahrscheinlich. Fest steht, dass es danach ernst wird. Denn dann steht die Wahl des/der SVV-Vorsitzenden an.

Die CDU, die bei der Wahl mit 1,3 Prozentpunkten Vorsprung vor der Linken stärkste Partei in Rathenow geworden war, reklamiert diesen Posten für sich. Es deutet sich aber an, dass die Linke, deren Mitglied Diana Golze seit Jahren der SVV vorsteht, nicht kampflos auf das Amt verzichten will.

Organisatorisches im Vordergrund

Nach der Wahl werden sich die Stadtverordneten vor allem mit organisatorischen Dingen beschäftigen. Es müssen die Ausschüsse gebildet und gemäß des Stimmenanteils der Fraktionen besetzt werden. Außerdem sind die Aufsichtsräte der städtischen Gesellschaften zu berufen.

Nach diesem Abstimmungsmarathon geht die Sitzung mit Berichten des Bürgermeisters und des Stadtbrandmeisters weiter. Außerdem stehen drei Beschlüsse an.

Übrigens werden unter den 28 Stadtverordneten neben altbekannten Vertretern neun „Neulinge“ sein. Olaf Thonke ( CDU), Elfie Balzer und Frederike Timme (beide Linke), Heinz-Walter Knackmuß ( SPD), Christian Rieck (Die Partei) sowie Dana Steinicke, Uwe Hendrich, Ralf Maasch und Dirk Przedwojewski (alle AfD) nehmen zum ersten Mal auf den Stadtverordnetenstühlen Platz.

Die Sitzung der Stadtverordneten am kommenden Mittwoch im Blauen Saal des Kulturzentrums ist öffentlich. Sie beginnt um 16.15 Uhr.

Von Markus Kniebeler