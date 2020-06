Rathenow

Mit der Erlaubnis zur Organisation von Flohmärkten im Land Brandenburg Mitte Mai gehörten diese Märkte zu den letzten Verkaufsörtlichkeiten, die nach dem Corona-Shutdown wieder stattfinden können.

Darauf hatte der Rathenower Eventmanager Manfred Rücker lange gewartet. Nachdem die für den jeweils dritten Samstag im Monat geplanten Flohmärkte am Schwedendamm im März, April und Mai abgesagt werden mussten, gab es für den am vergangenen Samstag endlich grünes Licht.

Die Stände der Händler waren gut besucht. Quelle: Uwe Hoffmann

Knapp 30 private Trödelhändler aus Rathenow, Brandenburg/Havel und den benachbarten Landkreisen Ostprignitz-Ruppin und Jerchiower Land hatten ab acht Uhr bestes Wetter – bevor, zwei Stunden vor Ende des Marktes, ab 13 Uhr leichter Regen einsetzte.

Lust am Stöbern und Feilschen

Jede Menge Rathenower hatten Lust zu stöbern, entdecken, feilschen und kaufen. So wie die 14-jährige Nele aus Spaatz, die für nur zwei Euro eine tolle Jacke fand. Ihre Mutter nahm eine „Flotte Lotte“ mit – ideal zum kernlosen Pürieren von gekochtem Obst oder weichen Beerenfrüchten.

Das Angebot erstreckte sich von Haushaltsgegenständen über Bücher, Schallplatten und CDs bis hin zu Fahrrädern, alten Werkzeugen, technischen Kleingeräten und Uniformen.

Veranstalter Manfred Rücker freut sich, dass endlich wieder Flohmärkte stattfinden dürfen. Quelle: Uwe Hoffmann

„80 Prozent der Händler kommen regelmäßig“, so Manfred Rücker, der den Floh-, Kram und Trödelmarkt auf dem Parkplatz hinter der Alten Mühle seit fünf Jahren organisiert.

„Dass die Flohmärkte jetzt wieder erlaubt sind, ist ein wichtiger Strohhalm. Durch Corona sind mir seit Mitte März 42 Veranstaltungen in Sachsen/Anhalt, im Havelland und in Brandenburg weggebrochen, davon 17 Großveranstaltungen. Für das Wochenende Mitte Juli plane ich auf dem Märkischen Platz eine große Kinder-Spaß-Welt und hoffe jetzt auch die Genehmigung des Gesundheitsamtes.“ Rücker veranstaltet in Rathenow auch die Frühlingsgalerie, die ausfiel, das Weinfest und auch das Stadtfest.

Stammhändler aus der Stadt Brandenburg

Seit fünf Jahren kommt das Ehepaar Doris und Heinz Fahle aus Brandenburg/Havel als Händler zum Trödelmarkt am Schwedendamm. „Seit 13 Jahren fahren wir auf Flohmärkte – über 20 in Brandenburg sind es jedes Jahr. Das ist ein richtiges gemeinsames Hobby geworden, an dem wir viel Spaß haben“, erzählt Doris Fahle.

Das Ehepaar Doris und Heinz Fahle handelt seit Beginn vor fünf Jahren regelmäßig auf dem Flohmarkt am Schwedendamm. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir sind über 70. Die Flohmärkte halten uns jung. Für unsere Waren haben wir uns einen Transporter gekauft.“ Angefangen mit dem Trödeln hat es mit Fahles Enkeln. „Als die aus ihren Sachen rausgewachsen waren, stellten wir uns damit auf die ersten Flohmärkte“, ergänzt Ehemann Heinz. „Mittlerweile bringen uns auch Freunde Dinge für die Märkte vorbei. Die repariere ich auch, wenn es nötig ist, bevor ich sie zum Flohmarkt mitnehme.“

Socken aus Schafswolle

Doris Fahle fand man Ende der 1990er bis Mitte der 2000er Jahre auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin. Dort hat sie für die Landfrauen des Landkreises Potsdam-Mittelmark ein weiteres Hobby präsentiert: das Spinnen von Schafwolle, aus der dann unter anderem Socken gestrickt werden.

Rund zehn Jahre war Doris Fahle mit ihrem Spinnrad auch auf der Brala in Paaren/Glien. „Die Wolle bekomme ich von einem Schäfer aus Schmergow. Wenn abends im Wohnzimmer mein Spinnrad klappert, schläft mein Mann und ich schaue Fernsehen dazu.“ So kommt es, dass Doris Fahle an ihrem Trödelmarktstand auch ein paar selbst gestrickte Socken verkauft.

Der nächste Flohmarkt am Schwedendamm findet am 18. Juli, 8 bis 15 Uhr, und danach an jedem dritten Samstag im Monat statt.

Von Uwe Hoffmann