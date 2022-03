Rathenow: Erzieherin als Erstwahlhelferin bei der Stichwahl zum Bürgermeisteramt

Rathenow

Rebecca Witte ist Wahlhelferin im Wahllokal 12 in der Bürgelschule. Die 27- jährige Erzieherin der Kita Jenny Marx ist das erste Mal als Wahlhelferin tätig. „Ich wurde gefragt, ob ich als Wahlhelferin dabei sein möchte. Das hat mich sofort interessiert. Ich wollte schon immer wissen, wie es hinter den Kulissen einer Wahl zugeht. Das ist was anderes als wie immer nur zur Wahl zu gehen. Es könnte etwas mehr los sein. Aber der Tag ist ja noch lang“, so Rebecca Witte. Insgesamt sind 1100 Bürger im Wahllokal 12 wahlberechtigt. Mehr Infos zur Stichwahl um den Bürgermeisterposten finden Sie im MAZ-Liveticker.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jürgen Ohlwein