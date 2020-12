Rathenow

Ein Esel und ein Pferd waren am Donnerstagmorgen gegen 5.40 Uhr auf der Pfarrer-Fröhlich-Straße in Rathenow unterwegs. Zeugen hatten der Polizei mitgeteilt, dass die Tiere in der Dunkelheit schlecht zu sehen sind. Sie kümmerten sich um die zwei Vierbeiner, bis die Beamten eintrafen. Der Besitzer konnte schließlich ermittelt werden und er erhielt die Tiere zurück.

Von MAZ