Rathenow

„Nach Europa“ – könnte es ein besseres Motto für die „Freunde für Europa“ geben? Diesmal war der Hintergrund bitter ernst. „Nach Europa“ ist der Titel eines Theaterstückes, das die Freunde für Europa präsentierten. Schüler der Bürgel-Schule und der Förderschule „Spektrum“ sahen sich das Stück an.

Ernste Worte

Felix Doepner von den Europa-Freunden fand klare Worte: „Dies ist kein Theaterstück, das Vergnügen bereitet. Es ist ein ernstes Stück. Es tut manchmal weh, beschreibt aber eindringlich die Situation, die Flüchtlinge aus Afrika und dem Nahen Osten auf ihrer Flucht nach Europa machen. Dieses Stück hat mich zum Nachdenken gebracht.“ Und weiter sagte er: „Wir wollen mit dem Stück deutlich machen, dass für viele Menschen außerhalb Europa ein Sehnsuchtsort ist. Sicherheit, Schutz und Menschlichkeit ist das Mindeste, was Flüchtlinge hier erwarten sollten.“

Anzeige

Ein dunkler Raum empfängt die Zuschauer. Auf der Bühne steht lediglich ein hölzernes Bootsgerippe als reduziertes Bühnenbild. Nur vielseitiges Laserlicht durchdringt, von der Bühne her, den Raum mit den Zuschauern. So bleibt viel „Raum“ für die Gedanken, die das berührende und eindringliche Theaterstück, im Dialog der zwei Schauspieler, oder auch im Monolog gestaltet, hervorrufen. „Nach Europa“ ist ein Theaterstück, das die Flucht von Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten nach Europa aus ihrer Perspektive, aus der Sicht zweier überlebender Boots-Flüchtlinge auf dem Mittelmeer, aber auch Schleuser, zweier Staatspräsidenten oder fröhlich feiernder Passagiere auf der im Mittelmeer kreuzenden „MS Europa“, erzählt. Es beleuchtet so Ursachen und Auswirkungen von Flucht und geht dabei bis auf die Entstehung des Kontinents Europa zurück.

Weitere MAZ+ Artikel

Später diskutierten die Schauspieler mit dem Publikum. Quelle: Uwe Hoffmann

Nach dem 65-minütigen Stück löste sich die Ruhe unter den Jugendlichen und Lukas Ullrich und Till Florian Beyerbach von „Eure Formation“ kamen mit den Schülern ins Gespräch. „Wir haben für dieses Stück auch mit Flüchtlingen gesprochen. Zu einer Vorstellung haben wir einen ehrenamtlichen Helfer der Seawatch 3 eingeladen“, beantworten die Stuttgarter Schauspieler die Frage einer Schülerin.

Irritierende Feststellung

Frieden, Freiheit und Demokratie sind für uns Europäer seit 75 Jahren selbstverständlich. Auch die Strahlkraft des Wohlstands in Europa lässt Menschen in Bürgerkriegsregionen und aus wirtschaftlich schlechtesten Verhältnissen sich auf den, oft lebensgefährlichen, Weg nach Europa machen. „Irritiert stellen wir seit einiger Zeit beim Blick in die Medien fest, dass es eine relevante Zahl von Menschen gibt, die die Vorzüge der Demokratie, wie die Freiheit der Meinung, von Religion, Pressefreiheit, Schutz vor Verfolgung und freier Wahlen nicht mehr schätzen“, so die Schauspieler. In Rathenow fand die 90. Aufführung statt.

Die Kino-Matinee am 4. Oktober im „Haveltor“-Kino findet zum Thema Deutsche Einheit statt. Für den 8. November ist die ehemalige Beauftragte der Stasi-Unterunterlagen, Marianne Birthler, eingeladen. Thema ist der europäische Weg der osteuropäischen Staaten. Und für Dezember ist eine Begegnung mit in der Region lebenden EU-Ausländern geplant.

Von Uwe Hoffmann