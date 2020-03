Fabelwesen und Superhelden erobern die Stadtbibliothek

Rathenow

Lesungen finden in der havelländischen Kreisstadt regelmäßig statt, allerdings sind diese fast immer für Erwachsene gedacht. Ganz anders am Mittwoch. Da kamen in der Stadtbibliothek Kinder auf ihre Kosten.

Rund 70 Mädchen und Jungen der zweiten Klassen der Grundschule Am Weinberg durften an einer exklusiven Lesung mit der Berliner Autorin Anna Böhm teilnehmen.

Die Schüler hatte es sich in der Kinderbuchabteilung bequem gemacht, um der Geschichte von „Emmi und Einschwein“ zu lauschen. Einige Kinder kamen sogar mit Maske und Umhang als Superheld verkleidet.

Superhelden holten Anna Böhm nach Rathenow

Zum einen, weil es auch in Anna Böhms Buch um Helden geht, zum anderen, weil sie die Begegnung der Autorin nicht zuletzt den Stinknormalen Superhelden zu verdanken haben.

„Ich besuche mit meiner Tochter oft die Stadtbibliothek. Vor wenigen Wochen empfahl uns die Leiterin Frau Wünsch die Buchreihe von Anna Böhm. Da fiel uns auf, dass wir die Autorin bereits kannten.

Sie folgt uns seit einiger Zeit auf Instagram.“, erklärte Superheld Katetschen Bernd. Er zögerte nicht lange und schrieb Anna Böhm an, um sie zu einer Lesung nach Rathenow einzuladen. Auf die Zusage musste er nicht lange warten.

Bibliotheksleiterin ist Fan der Buchreihe

Die Freude über den prominenten Besuch war aber nicht nur bei den Kindern groß, die am Mittwoch dabei sein durften. Auch Bibliotheksleiterin Ulrike Wünsch zeigte sich begeistert:

„Meine Tochter und ich sind Fans dieser Kinderbuchreihe und ich habe schon oft gedacht, die Autorin würde ich gern mal kennenlernen. Es war es ein toller Zufall, dass die Superhelden den Kontakt zu Anna Böhm herstellen konnten“, so Wünsch.

Ihre Erwartungen wurde nicht enttäuscht. Anna Böhm las nicht nur aus dem zweiten Band „Im Herzen ein Held vor. Sie hatte dazu große farbige Illustrationen der einzelnen Figuren mitgebracht und führte die Kinder erst einmal in die Geschichte ein.

Ein Fabelwesen zum zehnten Geburtstag

Die spielt in Wichtelstadt, wo jeder Mensch zum zehnten Geburtstag ein eigenes Fabelwesen bekommt. Ansonsten müssen sich die Kinder auch hier mit den gleichen Problemen befassen, wie die Mädchen und Jungen aus Rathenow.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Emmi, die sich von Herzen ein Einhorn wünscht, stattdessen aber ein kleines rosafarbenes Schweinchen mit einem Horn bekommt. „Das Ganze ist so fesselnd und spannend erzählt, dass man unbedingt dran bleiben möchte. Man fiebert richtig mit“, sagt Ulrike Wünsch.

So ging es auch den 70 Mädchen und Jungen, die aufmerksam zuhörten, um zu erfahren, was in Emmis Leben passiert. „Welches Fabelwesen würdet ihr Euch denn wünschen?“, wollte Anna Böhm von den Kindern wissen.

Weitere Lesung im Sommer geplant

Die kreativen Antworten reichten vom feuerspeienden Hamster, über Löwen mit vielen Beinen bis zu Hunden und Katze. Natürlich standen auch Einhörner auf der Wunschliste.

„Wir sind ganz begeistert, mit welchem Interesse die Kinder dabei waren und wie angeregt sie sich mit der Autorin austauschten“, bemerkte Katetschen Bernd, der die Stinknormalen Superhelden Red Violet und Erna Schmetterflü mitgebracht hatte.

Er möchte in Zukunft gern weitere Veranstaltungen dieser Art mit der Bibliothek und dem lokalen Buchhandel organisieren. „Wir wollen die Kinder langfristig begleiten und sie im Bereich Umweltbildung fördern. Das Lesen ist ein tolles Mittel, um Kreativität zu fördern und ihnen zu zeigen, wie groß und besonders die Welt ist“, so der Superheld.

Viel Freude an der Lesung hatte auch die Autorin selbst: „Ich finde es ganz toll, dass die Kinder zum Teil verkleidet waren. Einige waren sogar richtig aufgeregt“, freute sich Anna Böhm.

Die Superhelden hoffen, dass sie die kreative Berlinerin für eine weitere Lesung im Sommer ins Havelland locken können. Wer mehr über Emmi und Einschwein erfahren möchte, findet die ersten drei Bände in der Bibliothek.

Von Christin Schmidt