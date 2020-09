Rathenow

Am Sonntag, dem Weltkindertag, beteiligte sich Rathenow erstmals an der bundesweiten „Kidical Mass“, einer Fahrrad-Demo mit Kindern, mit der für allgemein sichere, aber speziell auch kindgerechtere Fahrradwege in der Stadt geworben werden soll. Start war, bei herrlichstem Sonnenschein auf dem Märkischen Platz.

1,50 Meter Abstand

„Es ist einfach toll, dass so viele Kinder, mit ihren Eltern, aber auch Erwachsene, die unser Anliegen unterstützen wollen, zur ersten Fahrrad-Demo in Rathenow gekommen sind“, begrüßte Organisator und ADFC-Mitglied Roland Schaette die Teilnehmer und verdeutlichte noch einmal mit einer Pool-Nudel die 1,50 Meter Abstand, mit denen Kfz-Fahrer Radler überholen müssen.

Und zum Ziel der Veranstaltung sagte er: „Wir setzen uns ein, dass gerade Kinder auch allein sicher mit dem Rad in der Stadt unterwegs sein können. Mit unserer Demo wollen wir unserer Forderung nach einer besseren Infrastruktur für Radfahrer und neuen Konzepten für den Radverkehr Nachdruck verleihen.“

Fünf der „StinknormalenSuperhelden“ beteiligten sich mit ihren Kindern. Quelle: Uwe Hoffmann

Schaette präsentierte Zahlen: 71 Prozent der Bevölkerung halten breitere und vom Autoverkehr getrennte Radwege als erforderliche Maßnahme für sicherere Schulwege ( Infas/ ADFC, 2020). 92 Prozent der Kinder und Jugendlichen wünschen sich eine bessere Erreichbarkeit für Orte zum Draußenspielen, auch durch sichere Radwege ( Deutsches Kinderhilfswerk, Kinderreport 2020).

Das Trillern aus den Pfeifen übertönte das Klingeln der Radfahrer und erregte viel Aufmerksamkeit. 75 Räder setzten sich in Bewegung. Selbst Kita-Kinder fuhren selbstständig auf ihrem Rad. Kleinere Kinder fuhren in den Lastenrädern mit.

Der Fahrweg

Der Verband fuhr auf der Berliner Straße einmal um den Kreisverkehr Hauptkreuzung und danach über den Ebert-Ring Richtung Bahnhof. Über Schopenhauer Straße und Am Körgraben war nach 20 Minuten das Ziel, der Ride-Platz, erreicht.

Der Organisator war begeistert: „Wow, war das eine klasse Aktion. Schon 50 Teilnehmer wären für Rathenow toll gewesen. 75 Räder auf der Straße ist einfach Spitze! Damit hat Rathenow ein starkes Zeichen für bessere Bedingungen für Radfahrer in der Stadt gesetzt“, dankte Roland Schaette auch der Polizei für die tolle Absicherung. „Nächstes Jahr hoffen wir auf ebenso viele Teilnehmer und fahren vielleicht auch eine etwas größere Strecke.“ Als kleine Stärkung gab es für die Kinder ein paar Süßigkeiten und einen Teilnahmeaufkleber.

Organisator Roland Schaette (li.), mit Jens Gericke. Quelle: Uwe Hoffmann

Unter den Teilnehmern waren, neben vielen jungen Familien, auch fünf der „Stinknormalen Superhelden“ mit ihren Kindern. „Wir fahren viel in der Stadt, auch zur Arbeit in Rathenow und wünschen uns bessere Bedingungen zum Radfahren in der Stadt“, erklärte Familie Kusch aus Rathenow -Süd.

Und weiter: „Unser Sohn Simon geht in die 3. Klasse und würde gern mit dem Rad zur Weinbergschule fahren. Aber allein eine fehlende sichere Querung im Grünauer Weg ist einer von mehreren Punkten, an denen wir als Eltern sagen, dass dies sicher für Simon allein nicht möglich ist.“

Gäste aus Premnitz

Auch einige Premnitzer schlossen sich der Fahrrad-Demo an. „In Premnitz ist die Fahrrad-Infrastruktur ebenso ausbaufähig. So gibt es einige Straßen, zum Beispiel am Dachsberg, auf denen ich meine Enkel nicht allein Rad fahren lassen würde“, so Ulrike Fölske, die mit ihrer Tochter Veronika Breitenfeld und den Kindern Arthur und Oskar teilnahm.

An der 2008 in den USA initiierten und 2017/2018 erstmals in Deutschland organisierten „Kidical Mass“ fanden in diesem Jahr in 100 deutschen Städten 110 Fahrrad-Demos statt. In der Region waren es Rathenow und Falkensee neben Brandenburg/Havel und Stendal. Dabei brachte Rathenow genauso viele Räder auf die Straße wie Potsdam und beispielsweise zehn mehr als Cottbus.

Das Interesse war groß. Quelle: Uwe Hoffmann

Noch bis zum 30. November kann man sich an der diesjährigen Online-Umfrage des ADFC zum Fahrrad-Klima-Index der deutschen Städte unter www.fahrradklima-test.de beteiligen. Bei der Umfrage 2018 landete Rathenow mit der Gesamt-Note 3,7.auf Platz 94 von 311 Städten mit 20.000 bis 50.000 Einwohnern.

Von Uwe Hoffmann