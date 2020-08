Rathenow

Feuerwehr und Polizei wurden am Mittwochnachmittag nach Rathenow in die Marie-Curie-Straße gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, brannte es in einem der Keller des Wohnhauses, das den Helfern gemeldet worden war.

Zur Galerie Am Mittwoch mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow einen Kellerbrand in der Marie-Curie-Straße löschen.

Die Feuerwehrleute klärten vor Ort die Lage ab und löschten das Feuer. Polizeibeamte nahmen Aussagen und Hinweise zu dem Fall auf.

Anzeige

Zur Ursache gibt es bisher noch keine Details.

Von Kay Harzmann