Ein glimmendes Lagerfeuer hat am Donnerstagabend zu einem Feuerwehreinsatz im Wulfersteig geführt. Am späten Nachmittag hatte ein Anrufer eine Rauchentwicklung gemeldet. Da in dem Gebiet einige Gartenlauben stehen, machten sich die Feuerwehrleute auf einen größeren Löscheinsatz gefasst.

Zur Galerie Rathenower Feuerwehrleute haben ein glimmendes Lagerfeuer am Wulfersteig gelöscht.

Doch schnell konnte Entwarnung gegeben werden. „Der Rauch stammte von einem vor sich hin glimmenden Lagerfeuer“, berichtet Rathenows Ortswehrführer Oliver Lienig.

Vor Ort habe man niemanden angetroffen. Offenbar habe derjenige, der das Feuer angezündet hatte, dieses unbeaufsichtigt gelassen. Die Glut sei von den Brandschützern schnell gelöscht worden.

Die Sache ging also gut aus. Allerdings ändert das nichts daran, dass sehr fahrlässig und unverantwortlich gehandelt wurde. „Am Donnerstag galt im Havelland die zweithöchste Waldbrandwarnstufe“, so Lienig.

Bei dieser Stufe ist das Entzünden offener Feuer grundsätzlich verboten. „Ein Funke genügt, um einen Brand zu entfachen“, sagt der Ortswehrführer. Deshalb könne man von Glück sagen, dass der Brand im Wulfersteig so glimpflich ausgegangen ist.

Von Markus Kniebeler