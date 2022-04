Rathenow

Der Verein „Stadt Land Floss“ will den intensiveren Kontakt von jungen Menschen und ihrer Umwelt fördern. Dazu haben sie einige Ideen entwickelt. Eine davon ist es, einmal mit einem Theaterfloß über die Havel zu schwimmen und dabei Theaterworkshops anzubieten. Leider ist das Floß noch nicht fertig.

„Das Theaterfloß wird kommen. Wir sind noch mit der Planung und Finanzierung beschäftigt. Bis das Floß fertig und einsatzbereit ist, bieten wir erst einmal Film- und Theaterworkshops an Land an“, so Sylvie Chauvet.

Film- und Theaterworkshop in Rathenow

Sylvie Chauvet ist ausgebildete Theaterpädagogin und lud zusammen mit dem Journalisten und Kameramann Christian Fussenegger in den Osterferien Mädchen im Alter zwischen 12 und 16 Jahren zu einem Film- und Theaterworkshop in Rathenow ein.

Theaterpädagogin Sylvie Chauvet und Journalist und Kameramann Christian Fussenegger leiten den Film-und Theaterworkshop. Quelle: Jürgen Ohlwein

Fünf junge Mädchen folgten der Einladung und nahmen an dem viertägigen Workshop teil. Treffpunkt war jeden morgen auf dem Rideplatz in Rathenow. Vom Rideplatzbüro ging es dann an die verschiedenen Handlungsorte. Die Mädchen hatten die Möglichkeit, an ihrem Lieblingsort in Rathenow zu drehen. Gedreht wurden die Videosequenzen mit dem Handy, mit dem Tablet und mit einer richtigen Filmkamera.

Darstellendes Spiel und neue Ausdrucksformen

„Wir wollen die Teilnehmerinnen dazu bewegen, ihre Stadt zu erkunden, etwas über die Geschichte der Stadt zu lernen, die Natur vor Ort zu entdecken und durch darstellendes Spiel neue Ausdrucksformen kennenzulernen“, so Sylvie Chauvet.

Dabei sollen die jungen Mädchen für den Umgang mit dem Handy sensibilisiert werden. „Wir wollen zeigen, dass man mit dem Handy auch andere Sachen machen kann, als nur Selfies zu schießen und darstellerische Videos von sich aufzunehmen. Es gibt mehr als nur Instagram und TikTok“, so die Theaterpädagogin.

Gerade drehen die Mädchen einige Film-Sequenzen in der Turnhalle in der Duncker-Oberschule. Dazu haben Aalyah Milane Leinert und Kim Charleen Zander ein Set aufgebaut. Sie stellen eine Alltagsszene aus dem Leben dar. So heißt es plötzlich: „Mutter nervt“ Klappe eins. In der Szene kommt gerade die Mutter nach Hause in das unaufgeräumte Zimmer der Tochter und wird genervt des Zimmers verwiesen.

Aalyah Milane Leinert ist zwölf Jahre und besucht die Geschwister-Scholl-Grundschule in Rathenow. „Ich habe mich angemeldet, weil ich Erfahrungen im Theaterspielen und im Filmen bekommen möchte. Das macht mir hier Spaß. Ich habe neue Freundschaften geschlossen. Mein Lieblingsort ist mein Zuhause. Dort werden wir aber nicht drehen. Auf dem Handy poste ich öfter auf TikTok. Aber nicht öffentlich, sondern nur für mich“, so die Schülerin aus Rathenow.

Szenenfrequenz zum Fingerspiel. mit dem Tablet aufgenommen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Eine andere Art sich auszudrücken

Andere Arten sich auszudrücken, das ist für die meisten der Mädchen gar nicht so einfach. So drehten die Mädchen ein Video zum Hand- und Fingerspiel. Dabei wurden nur die Hände der Mädchen bei verschiedenen Bewegungen vor einem schwarzen Hintergrund dargestellt. „Das hat mir richtig Spaß gemacht“, erzählt Phoebe Charlotte Arndt.

Lieblingsort Rideplatz

Sie ist zwölf Jahre und kommt aus Albertsheim und besucht die kleine Grundschule in Hohennauen. Ihr Lieblingsplatz in Rathenow ist der Rideplatz. „Wenn ich schon mal in Rathenow bin, dann auf dem Rideplatz mit meinem Skateboard. Mir macht das Theaterspielen richtig viel Spaß. Das ist einfach mega. Man bekommt sofort ein Feedback“, so die Schülerin. „Wir haben die Schüler in zwei wechselnde Gruppen geteilt. Die einen spielen Theater und die anderen sind das Publikum. So sehen die Mädchen alles aus zwei Perspektiven“, so Sylvie Chauvet.

Für Phoebe Charlotte Arndt gibt es aber noch einen Grund, warum sie an dem Workshop teilnimmt. „Ich fotografiere gern und möchte mehr zum Thema Lichtverhältnisse beim Filmen und Fotografieren erfahren. Ich fotografiere gern Sonnenauf- und Sonnenuntergänge. Da möchte ich mein Wissen erweitern“, so die Schülerin.

Am Ende des Workshops werden die Videosequenzen geschnitten und zusammengefügt. Jede Teilnehmerin bekommt zum Abschluss ein Video. Sylvie Chauvet und ihr Verein haben auch schon einen weiteren Film- und Theaterworkshop für die Hauptferien geplant. Das Projekt wird gefördert im Rahmen des Programms „Kultur macht stark“.

Von Jürgen Ohlwein