Rathenow: Frau Harke kennt die Geheimnisse der Weihnachtszeit

Rathenow

Als Raunächte bezeichnete man früher die Zeit der zwölf heiligen Tage, die am 25. Dezember beginnen und am 6. Januar enden. An diesen Tagen sollen wundersame Dinge geschehen. Das glaubten jedenfalls unsere Urahnen. Während dieser Zeit soll der germanische Himmelsgott Wotan mit Gebrause durch die Lüfte gefahren sein. Seine Frau Holda trug im Havelland den Namen Frau Harke. Gerade zur Weihnachtszeit finden die Geschichten um Frau Harke. Besondere Aufmerksamkeit.

Eine, die dafür sorgt, dass die Geschichten um Frau Harke nicht in Vergessenheit geraten, ist die Rathenowerin Gabriele Matthies. Sie schlüpft seit 1998 immer mal wieder in die Rolle, der Schutzpatronin des Havellandes. Als Angestellte im Naturparkzentrum Milow beschäftigt sich Gabriele Matthies natürlich auch mit der Geschichte ihrer Heimat und bietet als Frau Harke gekleidet Stadtführungen in Rathenow an.

Wichtige Regel für die heiligen Tage

Dabei bringt die 55-jährige den Menschen die überlieferten Sagen um die Frau des Himmelsgottes Wotan näher. Die Sagengestalt der Frau Harke soll besonders darauf geachtet haben, dass zu Weihnachten alles in geregelten Verhältnissen ablief. „Frau Harke war eine strenge Frau. Sie erlaubte während der heiligen Tage, nur die allerwichtigsten Arbeiten zu verrichten“, erzählt Gabriele Matthies.

Dafür stellte Frau Harke wichtige Regeln auf, an welche sich die Menschen damals meistens auch hielten. Ansonsten drohte Unheil. So durfte sich während der heiligen Tage, kein Rad drehen, kein Dünger durfte gefahren werden, das Aufhängen und Waschen von Wäsche war verboten. Auch Hülsenfrüchte durften nicht gegessen werden.

Die Gans ersetzte den Schweinekopf

„Wer sich trotzdem zu den Tagen ans Spinnrad setzte, den würde Krankheit und Unheil ereilen. Wer Wäsche wusch oder aufhing, dem würde im nächsten Jahr ein Todesfall in der Familie bevorstehen. Auch das Wetter an den zwölf heiligen Tagen galt als Wettervorhersage für das kommende Jahr. So hieß es zum Beispiel, der Januar muss krachen, soll der Frühling lachen“, erzählt Gabriele Matthies.

Viele weihnachtliche Traditionen stammen aus der alten Zeit. So hat die Gans als Festbraten zum Weihnachtsfest schon eine lange Tradition. Allerdings entstand diese Tradition nicht in Deutschland.

Bei unseren Vorfahren gehörte der Schweinekopf auf den weihnachtlichen Festtagstisch. Dazu gab es Lungenwurst mit Grünkohl. Auch mit dem Grünkohl zur Weihnachtszeit hat es etwas Besonderes auf sich. Wer zur Weihnachtszeit keinen Grünkohl isst, dem geht im nächsten Jahr das Geld aus, hieß es. „Besonders die Armen damals, die sich keinen Grünkohl leisten konnten, waren davon betroffen. Daher soll auch die Redewendung: Der kommt nie auf einen grünen Zweig stammen, erzählt Gabriele Matthies.

Adventskranz als Ringzauberersatz

Die Weihnachtsgans auf unseren Festtagstischen hat ihren Ursprung in England. „Am Heiligen Abend 1588 ereilte die Königin Elisabeth I. die freudige Nachricht von der Zerstörung der spanischen Armada. Die Monarchin war gerade am Verspeisen eines Gänsebratens. Zur Erinnerung an diesen Sieg galt die Gans seit daher als Festbraten in England. Von dort aus fand der Gänsebraten seinen Weg auch auf die deutschen Festtagstische bis ins Havelland“, erzählt Gabriele Matthies.

Adventskranz Quelle: privat

Was auch heute in fast keinem Haushalt zu Weihnachten fehlen darf, ist der Adventskranz. Er ist auf den Ringzauber unserer Vorfahren zurückzuführen. Damals versuchte man, mit grünen Kränzen aus geflochtenem Stroh Unheil von Haus und Stall fernzuhalten. Die Kränze sollten den Familien Segen bringen. „Meine Oma hat mir so einen Ringzauber aus Kräutern 1989 beim Einzug in unser Haus geschenkt. Er hängt heute noch über unserem Herd“, erzählt Gabriele Matthies.

Adventskalender löst die Kreidestriche ab

Auch der Adventskalender gehört heute wie selbstverständlich in die Vorweihnachtszeit, Die Idee zum Adventskalender geht auf die Kreativität zurück, die 24 Tage bis zum Heiligen Abend darzustellen. „Die Menschen damals hatten noch keine Adventskalender. Sie haben 24 Kreidestriche an die Tür gemalt und jeden Tag einen weggestrichen. Den ersten gedruckten Adventskalender gab es erst 1908“, so Gabriele Matthies.

Die Adventszeit, in der sich die Christen auf Christi Geburt vorbereiten, ist auch eine Zeit des Fastens und der Enthaltsamkeit. Früher durfte zu dieser Zeit weder geheiratet noch getanzt werden. Für Gabriele Matthies ist Weihnachten ein Fest der Besinnung. „Den Weihnachtsstress braucht eigentlich keiner. Wir sollten die besondere Zeit der Weihnacht genießen“, so Gabriele Matthies alias Frau Harke aus dem Havelland.

Grünkohl Rezept á la Gabriele Matthies

Dieses und einiges mehr ist zu erfahren, wenn Frau Harke Advents- und Weihnachtsgeschichten vorträgt. Leider finden diese Veranstaltungen in diesem Jahr wegen Corona nicht statt. „Wir müssen das immer planen. Aber im nächsten Jahr wird Frau Harke wieder ihre Advents- und Weihnachtsgeschichten erzählen“, so Gabriele Matthies.

Grünkohl mit Kartoffeln und Wurst. Quelle: Nestor Bachmann

Zum Abschluss offenbart Frau Harke natürlich auch noch ihr persönliches Rezept für Havelländischen Grünkohl. „Man nehme 750 g Grünkohl, 500 g Bauchfleisch, Salz, Pfeffer, Kümmel, eine fein gewürfelte Zwiebel, zwei Esslöffel Haferflocken. Den Grünkohl verlesen, überbrühen und fein hacken. Das Bauchfleisch mit Salz in einem Liter Wasser gar kochen. Den Grünkohl und Gewürze dazu geben und garen. Mit den Haferflocken nochmals aufkochen.“ Das gibt es bei Gabriele Matthies, alias Frau Harke.

Von Jürgen Ohlwein