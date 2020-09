Rathenow

Am Mittwoch gegen 19.30 Uhr haben Polizeibeamte am Körgraben in Rathenow eine Pkw-Fahrerin gestoppt, die unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemtest zeigte bei ihr 1,3 Promille an. Die 46-jährige Rathenowerin musste zur Blutentnahme und ihr Fahrzeug stehen lassen.

Von MAZ