Rathenow

Es war zunächst eher ein Bagatellunfall, als eine Kraftfahrerin mit ihrem Pkw Opel an der Bahnhofstraße in Rathenow am Donnerstag gegen 7.20 Uhr beim Einparken mit einem anderen Pkw zusammenstieß. Der Sachschaden war gering.

Als die Verursacherin jedoch keinen Führerschein vorweisen konnte, nahmen die eingesetzten Polizeibeamten weitere Überprüfungen vor. Dabei stellte sich heraus, dass die 35-jährige Frau gar keine Fahrerlaubnis besaß. Die Beamten untersagten ihr die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein.

Von MAZ