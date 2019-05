Rathenow

Eine 39-jährige Autofahrerin hat sich am Mittwochvormittag in Rathenow mit Polizisten angelegt. Die Beamten der Inspektion Havelland waren in der Innenstadt unterwegs, als ihnen ein Pkw auffiel, der sich mit einer Geschwindigkeit von etwa 10 km/h fortbewegte.

Keine Reaktion

Auf Anhaltesignale der Polizisten reagierte die Fahrerin nicht. Als sich für die Beamten eine günstige Situation ergab, konnten sie an den Pkw herantreten und die Fahrerin direkt ansprechen. Diese begann zu schreien und versuchte immer wieder wegzufahren.

Da die Frau irgendwann aufgrund der Verkehrslage und der vor ihr haltenden Fahrzeuge nicht weiterfahren konnte, musste sie schließlich stoppen. Jedoch weigerte sie sich aus für die Beamten nicht nachvollziehbaren Gründen, die Tür zu ihrem Fahrzeug zu öffnen und mit den Polizeibeamten zu sprechen.

Scheibe eingeschlagen

Die Beamten schlugen letztendlich eine Scheibe des Fahrzeugs ein, da eine Fahrtauglichkeit hier offensichtlich nicht gegeben war und eine Weiterfahrt der Frau verhindert werden sollte. Die 39-jährige Frau wehrte sich sodann weiter gegen die Maßnahmen der Polizisten, sowohl körperlich als auch verbal. Beide Beamten wurden leicht verletzt, blieben aber weiterhin dienstfähig.

Die Polizisten riefen einen Rettungswagen hinzu, der die Frau schließlich in eine Fachklinik brachte. Der Pkw wurde aus dem öffentlichen Straßenverkehr entfernt, sodass er keine Behinderung für den Verkehr darstellen und ordnungsgemäß gegen Diebstahl gesichert werden konnte.

Von Markus Kniebeler