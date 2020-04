Abstand halten ist im fast voll belegten Frauenhaus in Rathenow schwer. Deshalb gibt es Schutzmasken für alle. Auch ein Pandemieplan steht. Hilferufe gibt es derweil kaum. Die Leiterin fürchtet, die Krise verdeckt die Gewalt.

Hauswirtschafterin Marina Zameski, Frauenhausleiterin Catrin Seeger und ihre Kollegin Jana Reinhardt (v.l.) tragen Schutzmasken und sind auch in der Krise für Frauen in Not da. Quelle: Privat