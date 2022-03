Rathenow: Freunde für Europa zeigen Film über belarussische Bürgerbewegung

Rathenow

Der Krieg in der Ukraine hält die Welt seit Wochen in Atem. Und drängt andere Themen, die zuvor die gesellschaftliche Debatte bestimmt haben, in den Hintergrund. Meldungen über Corona oder den Klimawandel werden zu Randnotizen. Andere Themen geraten im Angesicht der dramatischen Ereignisse gar völlig in Vergessenheit. An die brutal unterdrückte Protestbewegung in Belarus etwa erinnert sich heute kaum noch jemand. Dabei liegt sie noch nicht einmal zwei Jahre zurück.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Freunde für Europa wollen das ändern. Am Sonntag, dem 3. April, zeigen sie im Haveltorkino den Film „Courage“ des belarussischen Regisseurs Aliaksei Paluyan. Der Film, der im vergangenen Jahr bei der Berlinale vorgestellt wurde, dokumentiert die friedlichen Proteste des Sommers 2020 in Belarus.

Drei Schauspieler im Porträt

Paluyan, 1989 in Belarus geboren, hat die Wochen des friedlichen Protestes in seiner Heimat dokumentiert. Der Film beginnt mit den Porträts dreier ukrainischer Schauspieler, die der Regisseur in ihrem Alltag begleitet.

Dann ändert sich das Tempo des Films. Paluyan weitet den Blick und nimmt die wogenden Massen in Visier und zeigt die bedrohlichen Polizeiaufmärsche, die im Sommer 2020 die riesigen Plätze von Minsk beherrschten. „Tritt ab! Tritt ab“, rufen die in weiß-rote Fahnen gehüllten und Blumen schwenkenden Demonstranten und Demonstrantinnen.

Stundenlang wartet Paluyan mit seinem Team mit den vielen verzweifelten Menschen vor dem Untersuchungsgefängnis, verharrt mit der Kamera auf den Gesichtern der Mütter und Väter, Frauen und Männer die darauf warten, dass ihre Angehörigen durch das Tor in die Freiheit treten.

Die Freunde für Europa vor dem Haveltor-Kino. Quelle: Markus Kniebeler

„Die Tatsache, dass Belarus momentan etwas aus dem Blickfeld geraten ist, bedeutet nicht, dass die Probleme dort gelöst sind“, sagt Felix Doepner, einer der Mitstreiter der Freunde für Europa. „Sie wurden nur unter den Teppich gekehrt und werden irgendwann wieder aufbrechen.“

Auf die Straße für die Freiheit

„Mit dem Film wollen wir an die Menschen erinnern, die im Sommer 2020 für ihre Freiheit, ihre Bürgerrechte in Belarus auf die Straße gegangen sind“, sagt Doepner. „Menschen, die selber entscheiden wollten, wie sie leben und wie sie regiert werden.“

Dass Autokraten wie Lukaschenko und Putin Andersdenkende so brutal verfolgen, ist nach Meinung Doepners auch ein Zeichen der Angst. Putin fürchte das freiheitliche Aufbegehren in seinem eigenen Land vermutlich mehr als die militärische Macht der Nato. Auch wenn die Proteste in Belarus niedergeschlagen wurden, zeige der Film, welche Kraft die Protestbewegung in kürzester Zeit entwickelt habe.

Die Matinee im Haveltorkino am 3. April beginnt um 10 Uhr. Nach dem Film ist Zeit, mit Nick Antipov, ebenfalls ein Regisseur aus Belarus, und Vertretern der Heinrich-Böll-Stiftung ins Gespräch zu kommen. Die Veranstaltung wird gefördert durch die Partnerschaft für Demokratie Westhavelland & Nauen. Der Eintritt ist frei.

Von Markus Kniebeler