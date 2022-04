Rathenow: Friseurmeisterin der ersten Stunde schließt ihren Salon

Rathenow

Wenn jemand über 35 Jahre lang an den Haaren anderer Leute herumschnippelt, dann müsste sich – könnte man meinen – eine gewisse Ermüdung einstellen. Tut es aber nicht. Zumindest nicht bei Barbara Kollmann. „Ich brenne für meinen Beruf wie am ersten Tag“, sagt die 58-jährige Friseurmeisterin. Und man muss ihr nur in die Augen schauen, um zu erkennen, dass dieses Bekenntnis von Herzen kommt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor dem Hintergrund dieser Leidenschaft mutet es paradox an, dass Barbara Kollmann gerade die letzten Tage in ihrem Friseurladen in der Goethestraße erlebt. Noch bis zum 22. April kann man sich bei „Ihr Coiffeur“ die Haare in Form bringen lassen. Dann ist Schluss. Für immer.

Frau der ersten Stunde

Es ist nicht übertrieben, zu sagen, dass damit eine Ära in der Rathenower Friseurbranche zu Ende geht. Barbara Kollmann, die noch zu DDR-Zeiten ihren Meisterbrief erworben hatte, öffnete 1991 den ersten privaten Friseursalon im Raum Rathenow-Premnitz. Bis 2015 führte sie den Laden am Körgraben, dann orientierte sie sich ins Zentrum und zog in den frisch sanierten KWR-Block in der Goethestraße.

Neujustierung in der Corona-Zeit

Doch nun soll Schluss sein. Und das, obwohl bei Barbara Kollmann von Lustlosigkeit und Motivationsproblemen nichts zu spüren ist. Hat womöglich die Corona-Krise sie zum Aufhören bewegt?

„Ja und nein“, sagt die gebürtige Premnitzerin. Wirtschaftlich habe sie die schwere Zeit, in der monatelang gar nichts ging, überstanden – auch und vor allem dank der staatlichen Unterstützung. Und jetzt, wo die Pandemie ihren ganz großen Schrecken zu verlieren scheint, würde sie es sich schon zutrauen, wieder durchzustarten.

Barbara Kollmann mit Mitarbeiterin Hevin Abdo. Quelle: Markus Kniebeler

Dass Kollmann das nicht tut, hat auch mit der Pandemie zu tun. Sie habe während der Krise mehr als je zuvor gespürt, was für eine Verantwortung es ist, einen Betrieb mit fünf Angestellten und drei Auszubildenden zu führen, sagt sie. Schlaflose Nächte habe sie verbracht mit den Überlegungen, wie sie ihr Geschäft und ihre Mitarbeiterinnen durch die Krise führen kann.

Ständig unter Druck

Und das habe übrigens nicht allein mit Corona zu tun. Die Pandemie habe die Situation nur verschärft. Aber auch im normalen Alltag sei man als Chefin jeden Tag darum bemüht, den Laden wirtschaftlich auf Kurs zu halten. „Das Geschäft muss brummen, damit man über die Runden kommt“, sagt sie. Jede kleine Störung sorge für Verunsicherung.

„Ich möchte mich befreien von dieser großen Verantwortung“, sagt die Friseurmeisterin. „Ich möchte endlich wieder den Kopf frei haben für Sachen, die mir Spaß machen.“ Und das sei immer noch das Frisieren.

Barbara Kollmann in ihrem Element. Noch bis zum 22. April ist ihr Salon in der Goethestraße offen. Quelle: Markus Kniebeler

Deshalb bedeutet die Schließung des Rathenower Ladens auch nicht das Ende der Karriere. Barbara Kollmann wird in Jerichow, wo sie seit 13 Jahren lebt, einen kleinen Friseurladen eröffnen – im Erdgeschoss gleich unter ihrer Wohnung. Nur sie allein, keine Mitarbeiter, eingeschränkte Öffnungszeiten. „Da bin ich mein eigener Chef und muss mir keine Sorgen um meine Angestellten machen“, sagt sie.

Auf dieses Arbeiten ohne Druck freue sie sich schon sehr. Das heißt nicht, dass sie die zurückliegenden Jahre in Rathenow bereut. „Das war eine tolle Zeit“, sagt sie. Vor allem an die Jahre nach der Wende erinnert sie sich gerne zurück. „Wir waren jung, wir waren voller Energie, alles war neu, wir wollten was bewegen.“ Die Aufbruchstimmung damals sei ungeheuer beflügelnd gewesen.

Traumberuf gefunden

Und auch nach den Jahren der Euphorie hat Barbara Kollmann ihren Enthusiasmus nicht verloren. Hat sich weitergebildet, hat neue Färb- und Schnitttechniken erlernt. „Friseur war damals mein Traumberuf. Und das ist er heute noch“, sagt sie. Das Handwerk, die Kreativität, der Umgang mit den Kunden – all dies genieße sie wie zu Beginn ihrer Karriere.

Ein großes Abschiedsfest hat sie nicht geplant. Weil sie ihren Mitarbeiterinnen den Entschluss, in Rathenow aufzuhören, frühzeitig mitgeteilt hatte, haben die meisten längst etwas anderes gefunden. Am 22. werden die letzten Rathenower Frisuren in Form gebracht, vielleicht gibt es zum Abschluss ein Gläschen Sekt, das war’s dann.

„Alles hat seine Zeit“, sagt Barbara Kollmann. Das klingt erstaunlich gefasst. Möglicherweise wird sie am 22. April doch etwas aufgewühlter sein, wer weiß? Jedenfalls wäre das nur zu verständlich, nach so einem Berufsweg.

Von Markus Kniebeler