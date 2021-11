Rathenow

Die DDR mit all ihren Facetten kennen junge Menschen nur noch von den Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern, aus Filmen und Büchern. Einer, der dieses Kapitel deutscher Geschichte hautnah miterlebt und Bücher darüber geschrieben hat, kommt nun in die havelländische Kreisstadt, um von seinem Leben in der DDR zu berichten.

Geralf Pochop gibt am Freitag, 26. November, einen ebenso ungewöhnlichen wie umfassenden Einblick in die Geschichte eines Landes, das es heute nicht mehr gibt.

Was Pochops Erzählungen so ungewöhnlich macht, sind die Erinnerungen eines Hausbesetzers und Punks. Es ist seine eigene Geschichte, die der Autor, Fotograf, Künstler und Zeitzeuge erzählt.

Geralf Pochop auf einem Passbild für kurz nach der Wende. Quelle: privat

DDR-Punk und politischer Gefangener

Mit einer Performance aus Lesung, Bildspots, Leidenschaft, Film-Dokumenten sowie Livemusik nimmt Geralf Pochop seine Gäste mit auf eine Zeitreise und präsentiert seine Erinnerungen an die DDR-Zeit. Diese erlebte er als Verfolgter der Stasi, als politischer Gefangener und Fluchthelfer. Der gebürtige Hallenser berichtet über Repressionen gegen die subkulturelle Jugend in der DDR und deren Rebellion dagegen, über den Mauerfall und Erlebnisse in den Wirren der chaotischen Zeiten des Umbruchs.

Geralf Pochop (Mitte) im Oktober 1989 auf einer Demonstration gegen die Mauer in West-Berlin. Quelle: privat

Bereits 2018 erschien im Verlag Hirnkost KG „Untergrund war Strategie. Punk in der DDR: Zwischen Rebellion und Repression“. Das Buch hatte er damals im voll besetzten Jugendhaus vorgestellt und eine rege Diskussion ausgelöst.

Polizeieinsatz zu DDR-Zeiten gegen Punks in Nauemburg 1983. Quelle: privat

Erinnerungen an 1989

Nun kehrt er mit seinem neuen Buch zurück nach Rathenow. Es trägt den Titel: „Zwischen Aufbruch und Randale. Der wilde Osten in den Wirren der Nachwendezeit“. Darin setzt sich der Autor vor allem mit der Zeit nach dem 9. November 1989 auseinander. Pochop beschreibt das Aufeinanderprallen zweier Systeme, die unterschiedlicher kaum sein konnten. Vor allem den Ostdeutschen seien die Regeln der neuen Gesellschaft fremd gewesen. „Die alte Macht hatte nichts mehr zu sagen, die neue war noch nicht wirklich präsent. Es entstand ein rechtsfreier Raum. Es folgte eine Zeit der Hoffnung, des Aufbruchs und der Kreativität. Jede noch so verrückte Idee konnte in die Realität umgesetzt werden“, so Pochop.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Freitag möchte er mit den Rathenowern um 19 Uhr auf diese Zeit zurückblicken. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung findet mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie Westhavelland und Nauen, dem Jugendhaus „Oase“ und der Gruppe „Carry no Banners – Rathenow“ statt. Diese hatte ihn bereits 2018 nach Rathenow geholt.

Von MAZonline