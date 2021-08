Rathenow: Fünf junge Frauen auf dem Weg zum Wunschberuf

Rathenow

Als Arbeitgeber für Erzieher/innen in Vorschuleinrichtungen und Horten an den Grundschulen ist die Stadt Rathenow ein Arbeitgeber mit wachsender Bedeutung. Zur offiziellen Begrüßungsveranstaltung am Montag waren es insgesamt 22 neue Erzieher/innen, darunter fünf Azubis, die die Stadt seit Jahresbeginn neu eingestellt hat. Gemeinsame Veranstaltungen zur Team-Bildung, wie eine Kanu-Fahrt in den letzten Tagen, haben in den vergangenen Wochen bereits stattgefunden.

„Der Erzieherberuf bedeutet eine hohe Verantwortung, der Sie sich stellen. Wer sich für diesen Beruf entscheidet, hat als wichtigste Voraussetzung Spaß daran, mit Kindern zu leben und sich mit ihren Bedürfnissen auseinanderzusetzen. Dazu gehören eine gute Portion Stressresistenz und jede Menge Geduld. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kinder. Wir freuen uns daher besonders, dass sich so viele Fachkräfte für die Tätigkeit in der Stadt Rathenow entschieden haben“, so Bürgermeister Ronald Seeger zur Begrüßung in der Aula der Grundschule „Am Weinberg“, die er als Schüler der damaligen Erich-Weinert-Schule selbst zehn Jahre lang bis 1973 besuchte.

„Die Stadtverwaltung ist ein guter Arbeitgeber. Bei guten Leistungen werden die Azubis auch übernommen. Der Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern in der Stadt steigt aufgrund des stetigen Bedarfs an Kita-Plätzen.“

Die im Jahr 2021 neu eingestellten Erzieher und Azubis wurden von der Stadt Rathenow offiziell begrüßt. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Stadt ist Träger von sieben Vorschuleinrichtungen und vier Horten an den Grundschulen. Das Team im Bereich der Kindereinrichtungen der Stadtverwaltung besteht nun aus insgesamt 162 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das ist wesentlich mehr als die Kernverwaltung mit rund 100 Mitarbeitern. Zum 1. Juni wurden in städtischen Einrichtungen insgesamt 1315 Kinder betreut. Davon 635 in Kitas und 680 in den Horten. Dazu kamen 426 Kinder in Kitas in freier Trägerschaft. Im vergangenen Jahr waren es, zum 1. Juni, insgesamt 1276 Kinder – 636 in Kitas und 650 in Horten sowie 388 in Kitas in freier Trägerschaft.

Seit Jahresbeginn, unter anderem bereits im Januar und April, hat die Stadt insgesamt 17 neue Erzieherinnen neu eingestellt, darunter nur einen Erzieher. „13 von ihnen haben im Juni ihre Ausbildung abgeschlossen. Andere wechselten von anderen Arbeitgebern zur Stadt und teilweise auch wieder zur Stadt zurück, was uns besonders freut“, sagte Personalleiterin Bianca Eichler.

„Fünf junge Frauen wurden zum 1. August als Azubis im ersten, aber auch bereits im zweiten und dritten Ausbildungsjahr eingestellt, die ihre berufsbegleitende Ausbildung bei der Stadt beginnen oder beenden. Damit werden in städtischen Vorschuleinrichtungen und Horten derzeit insgesamt 17 Azubis im Bereich Erzieher ausgebildet.“

Für die fünf neuen Ausbildungsplätze in diesem Jahr gab es zum vergangenen Herbst insgesamt 22 Bewerbungen. „In diesem Jahr gab es noch ein gutes Dutzend eitere 15 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz als Erzieher, die aktuell nicht berücksichtigt werden konnten. Denn die Stadt schreibt die Azubi-Stellen aus planerischen Gründen immer im Herbst des Vorjahres aus“, so Bianca Eichler. „So sollten sich junge Menschen, die ihre Erzieher-Ausbildung im nächsten Jahr bei der Stadt beginnen möchten, bereits zur Ausschreibung in diesem Herbst bewerben.“ Zuzug ist in den letzten Jahren ein immer stärkeres Thema geworden. So bewerben sich bei der Stadt auch immer wieder Menschen, die nach Rathenow ziehen wollen und schon vorher nach einem Arbeitsplatz suchen.

Die Stadt bildet seit 1991 selbst aus. Seitdem durchliefen über 70 Azubis eine Ausbildung bei der Stadt – in der Verwaltung, aber auch als Gärtner oder Schwimmmeister. Seit zwei Jahren ist die Stadt auch Arbeitgeberin für einen Sozialpädagogen im dualen Studium. Im vergangenen Jahr stellte die Stadt in allen Bereichen insgesamt 60 neue Mitarbeiter ein. Darunter 16 Erzieher. Unter den insgesamt fünf neuen weiblichen Azubis, die zum 1. August 2020 ihre dreijährige, berufsbegleitende, Ausbildung in städtischen Einrichtungen begannen, waren es drei im Bereich Erzieherin. Zwei begannen ihre Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte.

Von Uwe Hoffmann