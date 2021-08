Rathenow: Gaststätte und Pension „Zur Alten Stadtmauer“ macht Pause

Rathenow

Es wird wenige Rathenower geben, die noch nie in der „Alten Stadtmauer“ gefeiert haben. Seit 1995 ist die gleichnamige Gaststätte unweit der Jederitzer Brücke eine der ersten Adressen in der Stadt für die Ausrichtung von Familienfeiern, Firmenjubiläen und andere Festivitäten.

Doch damit ist bald Schluss. „Wir werden die Gaststätte von Mitte Oktober an schließen“, sagt Dirk Friedrich, Betreiber des Gastronomiebetriebes und gemeinsam mit seiner Schwester Gesellschafter desselben. Auch die Pension mit acht Zimmern stellt dann ihren Betrieb ein.

Bis Ende des Jahres geschlossen

Wie lange die „Alte Stadtmauer“ geschlossen bleibt, darüber sind sich die Betreiber noch nicht im Klaren. „Erst einmal bis Ende dieses Jahres“, sagt Dirk Friedrich. „Und dann sehen wir weiter.“

Nun wird jeder, der das Geschehen im Gastrobereich ein bisschen verfolgt, vermuten, dass die Coronawelle mit ihren Folgen hinter der Entscheidung steckt. So ganz falsch ist diese Annahme auch nicht. Aber die Pandemie ist nicht der einzige Grund.

„Nach dem Tod meiner zweiten Schwester, die auch als Gesellschafterin an der ’Stadtmauer’ beteiligt war, müssen wir uns Gedanken machen, wie wir den Betrieb neu ordnen“, so Friedrich. Und weil eine so schwer wiegende Entscheidung sich nicht vertrage mit der Hektik des Alltagsgeschäfts, habe man sich entschlossen, Pension und Restaurant für eine Weile herunterzufahren.

Akuter Personalmangel

Friedrich streitet nicht ab, dass die Pandemie ihren Teil zu dem Entschluss beigetragen hat. „Die Unsicherheit in Zusammenhang mit Corona macht das Arbeiten in der Gastronomie nicht einfacher“, sagt er. So habe sich der Personalmangel, der vorher bereits akut war, seit Beginn der Pandemie noch verschärft. „Man bekommt einfach keine Leute“, sagt der Gastronom. „Weder für den Küchen- noch für den Servicebereich.“

Friedrich erklärt, dass die Corona-Lage jede vorausschauende Planung unmöglich mache. „Wenn wir Leute finden, die bereit sind, hier zu arbeiten, dann müssen wir ihnen auch eine Perspektive bieten können“, sagt er. Aber wer wolle das garantieren. „Die Inzidenz steigt auch im Havelland wieder“, sagt er. „Möglicherweise wird im Herbst wieder alles dicht gemacht.“ Vor diesem Hintergrund habe sich die Familie entschlossen, eine Pause einzulegen.

Grundsätzliche Überlegungen

„In dieser Zeit werden wir beraten, wie es mit der Stadtmauer weitergehen soll“, so Friedrich. Es müsse grundsätzlich entschieden werden, ob man alles so weiterführe wie gewohnt, oder ob man möglicherweise das Angebot reduziere. „Alles ist offen“, sagt er. „Wir werden uns die Sache reiflich überlegen.“

Dirk Friedrich macht keinen Hehl daraus, dass ihm und seinen Mitstreitern der Entschluss nicht leichtgefallen ist. „Hier steckt jede Menge Herzblut drin“, sagt er und zeigt auf den großen Gastraum und die schöne Terrasse. Aber aus den genannten Gründen sei es nun an der Zeit, einen Schnitt zu machen.

Spätestens Ende dieses Jahres soll feststehen, wie es mit der „Stadtmauer“ weitergeht. „Wir werden unsere Gäste rechtzeitig in Kenntnis setzen“, sagt Friedrich. „Versprochen!“

Von Markus Kniebeler