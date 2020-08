Rathenow

In der Nacht von Samstag zu Sonntag, so berichtet die Polizeiinspektion Havelland, wurde Bargeld aus einer Gaststätte in der Rhinower Landstraße gestohlen. Die Diebe schlugen die eine Fensterscheibe der Gaststätte ein und konnten durch die Öffnung hineingreifen.

Das reichte aus, um an eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld zu gelangen. Bemerkt wurde der Diebstahl am Sonntagmorgen.

Von MAZ