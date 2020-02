Genthiner Straße wird gesperrt

Rathenow

Die Autofahrer in den westlichen Rathenower Stadtteilen müssen sich in diesem Jahr auf nicht unerhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen einstellen. Die Genthiner Straße, eine der längsten Straßen der Stadt, wird saniert.

Nach Auskunft von Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus soll der Auftrag im Frühjahr ausgeschrieben werden. Laufe alles nach Plan, würden die Arbeiten im Sommer/Herbst stattfinden. Dann muss die Strecken mehrere Wochen lang voll gesperrt werden.

Unübersehbare Abnutzungsspuren

Die 1,7 Kilometer lange Strecke zwischen der Friedensbrücke und dem Kreisverkehr Rathenow/West soll eine neue Oberfläche enthalten. Wer die Straße kennt, die einem Flickenteppich gleicht, wird keine Zweifel an der Notwendigkeit haben. Risse, Schlaglöcher, bröckelnder Asphalt: Nach dem grundhaften Ausbau der viel befahrenen Straße vor mehr als 20 Jahren sind die Abnutzungsspuren unübersehbar.

Die Sanierung kommt nach Einschätzung der Mitarbeiter aus dem Rathenower Tiefbauamt gerade rechtzeitig. Noch reiche es, den obersten Straßenbelag – die so genannte Deck- und Binderschicht – zu erneuern, um die Straße wieder in einen guten Zustand zu versetzen. Würde man noch länger warten, bestünde die Gefahr, dass sich die Schäden auf tiefere Schichten ausdehnen. Das würde einen grundhaften Ausbau nötig machen, der um ein Vielfaches aufwendiger ist als eine Oberflächensanierung.

Erste Kostenschätzung: 800000 Euro

Trotzdem ist das Vorhaben nicht gerade billig. 800 000 Euro hat die Stadt auf Grundlage einer ersten Kostenschätzung in den aktuellen Haushalt eingestellt, der am Mittwoch von den Stadtverordneten verabschiedet werden soll. Wie hoch die genauen Sanierungskosten liegen werden, steht erst nach der Planung fest.

Die Arbeiten werden laut Remus voraussichtlich in einem Rutsch erledigt. Das früher übliche Verfahren, die eine Straßenseite zu sanieren und den Verkehr auf der anderen Seite an der Baustelle vorbeizuführen, könne nicht angewendet werden. Seit einiger Zeit sei eine solche Vorgehensweise aus Gründen der Sicherheit nicht mehr erlaubt. Wie lange die Sanierungsarbeiten tatsächlich andauern werden, könne erst nach der Auftragsvergabe gesagt werden.

Umleitung über die B 188-Umgehung

Die Umleitung wird über die B 188-Umgehungsstraße erfolgen. Im Vergleich zu der Grundsanierung der Genthiner Straße vor 20 Jahren ist das eine große Erleichterung. Weil damals die Umgehungsstraße noch nicht gebaut war, musste die Baustelle weiträumig über Böhne, Bützer und Milow umfahren werden.

Im Frühjahr soll die Straße durchs Gewerbegebiet Grünauer Fenn saniert werden. Quelle: Markus Kniebeler

Die zweite große Straßenreparatur dieses Jahres in Rathenow beginnt bereits im Frühjahr. Dann wird die Oberfläche der Straße, die durch das Gewerbegebiet Grünauer Fenn führt, saniert. In Ordnung gebracht wird das Straßenstück, das von der Firma Knake Naturstein bis zur Einmündung in die Straße „Am Stadtgut“ reicht.

Arbeiten im Grünauer Fenn

Diese Strecke ist rund 650 Meter lang. Im Zuge der Sanierung werden nach Auskunft des Planers zehn Zentimeter der Straßenoberfläche abgefräst. Und zwar nicht nur auf der genannten Hauptstrecke. Sondern auch in den vier Stichstraßen, die von der Hauptstrecke abgehen.

Das Geld für das Bauvorhaben ist vorhanden: Die rund 420 000 Euro hatte die Stadt bereits in den Haushalt des vergangenen Jahres eingestellt. Für die Asphaltierung muss die Straße voll gesperrt werden. Nach bisherigen Planungen soll das an einem Samstag geschehen, um die Belastung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten.

Von Markus Kniebeler