Rathenow

Ursula Kaiser, Geschäftsführerin der Agentur für Arbeit in Rathenow, hat sich vor wenigen Tagen nach fast 32 Berufsjahren in den Ruhestand verabschiedet. 17 Jahre lang arbeitete sie in der Geschäftsstelle Rathenow. Das gab am Mittwoch Maria Braune, Sprecherin der Agentur für Arbeit in Neuruppin bekannt. Dennis Huxdorf tritt Kaisers Nachfolge am 1. Mai an.

Die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Neuruppin, Beate Kostka, und der operative Geschäftsführer Stefan Dirkes verabschiedeten am 20. April mit Ursula Kaiser eine der langjährigsten Mitarbeiterinnen der Agentur für Arbeit Neuruppin in den Ruhestand.

An die Spitze der Rathenower Arbeitsagentur

Seit 1990, als die Arbeitsverwaltung der ehemaligen DDR in den Verantwortungsbereich der damaligen Bundesanstalt für Arbeit überging, war Ursula Kaiser für die heutige Agentur für Arbeit Neuruppin tätig. Die gelernte Zootechnikerin und Mechanisatorin, der Beruf ist heute vergleichbar mit der Ausbildung zur Tierwirtin, war zunächst als Mitarbeiterin im Bereich Finanzen eingesetzt. Anschließend folgten ab Dezember 1990 viele Jahre in der Sachbearbeitung im Bereich Leistungsgewährung.

Führungsverantwortung übernahm Ursula Kaiser dann ab 2005 in der Arbeitsvermittlung in Rathenow. In Rathenow leitete sie seitdem die Geschäftsstelle, wobei die Kundenzufriedenheit immer ihr oberstes Ziel war.

Auch darüber hinaus zeigte sie Verantwortung für die Region – beispielsweise durch ihre Mitgliedschaft im Arbeitskreis Wirtschaftsregion Westbrandenburg und als Ansprechpartnerin für den „Gründertag Westbrandenburg“.

Rathenow: Huxdorf bisher Stellvertreter gewesen

Beate Kostka resümiert: „Es ist wie so oft bei einem Abschied – es gibt immer zwei Seiten. Einerseits schmerzt der ,Verlust’ einer engagierten Kollegin sehr, anderseits freue ich mich für Frau Kaiser, dass sie nun ihren wohlverdienten Ruhestand genießen kann und möchte mich für ihre jahrelange gute Arbeit an dieser Stelle nur noch einmal herzlich bedanken.“

Ab 1. Mai übernimmt nun Dennis Huxdorf die Position von Ursula Kaiser in der Geschäftsstelle Rathenow. Huxdorf habe bereits viel Erfahrung als Stellvertreter von Ursula Kaiser sammeln können und habe außerdem auch schon bei anderen Führungskräften außerhalb der Agentur für Arbeit Neuruppin hospitiert.

„Wir sind überzeugt, dass Herr Huxdorf sich mit ebenso großem Engagement für die Kundinnen und Kunden, aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Geschäftsstelle Rathenow einsetzen wird“, schließt die Vorsitzende der Geschäftsführung Beate Kostka ab.

