Rathenow: Gestalten mit Ton im Freizeithaus Mühle 

Rathenow

Lina kämpft noch mit dem Hasenkopf. Der soll eigentlich als Schmuckstück eine kleine Tonschale krönen, aber so richtig will der Kopf nicht haften bleiben. Ihre Nachbarin Jamina ist da schon weiter. Ihr Osterhase aus Ton hat schon Form angenommen.

Die beiden elfjährigen Mädchen sitzen an einem langen Tisch im Rathenower Freizeithaus Mühle und versuchen, den erdigen Klumpen, die vor ihnen liegen, Leben einzuhauchen. Simone Müller, Leiterin des Jugendtreffs am Schwedendamm, steht den fünf Jugendlichen, die dort konzentriert kneten und formen, mit Rat und Tat zur Seite. Mit einem kleinen Spachtel demonstriert sie, wie die Verbindung zwischen Hasenkopf und Tonschale gestärkt werden kann. Und siehe da: Nach ein paar gezielten Strichen mit dem Spachtel sitzt der Kopf, wo Lina ihn hinhaben will.

Simone Müller steht den Jugendlichen mit Rat und Tat zur Seite. Quelle: Markus Kniebeler

Es ist nicht der erste Töpferkurs, der im Freizeithaus angeboten wird. Deshalb kann Simone Müller ihre Schützlinge auch so kenntnisreich unterstützen. „Wir machen das regelmäßig“, sagt sie. Bei den Kindern und Jugendlichen sei das Angebot sehr beliebt. Nicht nur, weil das Kneten in der Gruppe augenscheinlich Freude bereitet. Sondern auch, weil die kleinen Künstler ihre Werke am Ende mit nach Hause nehmen können.

Auch Eltern dürfen mitmachen

Das Besondere an dem Angebot ist, dass auch Eltern und Großeltern mitmachen dürfen. „Dann haben wir hier eine harmonische Gemeinschaft aus Jungen und Alten versammelt“, so Müller. „Das ist dann eine richtig schöne Stimmung.“

Am Anfang geht es darum, einen Tonklumpen in Form zu bringen. Dem Einfallsreichtum sind dabei keine Grenzen gesetzt. Oft werden Tiere gestaltet, natürlich auch Tassen, Schüsseln, Eierbecher sowie Schmuck jeglicher Art.

Auch dieser phantasievolle Fisch ist im Freitzeithaus Mühle entstanden. Quelle: Markus Kniebeler

Sind die Werke fertig, werden sie zum Trocknen in einen warmen Raum gestellt. Und kommen danach zum ersten Brand in den clubeigenen Brennofen. Danach können die Objekte glasiert werden und kommen dann ein zweites Mal in den Ofen.

„Wir beobachten, dass die Teilnehmer bei der Arbeit mit Ton zur Ruhe kommen“, sagt Simone Müller. Und dass sie im Laufe der Zeit immer kreativer würden. „Wer hier mitmacht, der wächst mit seinen Aufgaben.“

Der aktuelle Kurs läuft noch bis Freitag, jeweils von 12 bis 18 Uhr. Kurzentschlossene können sich noch im Freizeithaus Mühle unter der Nummer 0152/01676823 anmelden. Pro Person wird ein Unkostenbeitrag von 2,50 Euro fällig.

Von Markus Kniebeler