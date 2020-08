Rathenow

Görke war dreimal direkt in den Landtag gewählt worden. Bei der Wahl im Jahr 2019 unterlag der damalige Finanzminister der Herausfordererin Katja Poschmann von der SPD. Seither hat sich Görke, der über die Landesliste in den Landtag einzog, als Abgeordneter insbesondere mit Verkehrsthemen befasst – und hier vor allem mit der Realisierung einer besseren Bahnverbindung nach Berlin.

Als Bundestagskandidat werde er im südlichen Brandenburg antreten. Kehrt Görke also seiner Heimat den Rücken? Wir haben ihn gefragt. Görke weilt noch im Urlaub.

„Ich bin Havelländer und bleibe es auch; unabhängig davon, dass ich zur kommenden Bundestagswahl in der Lausitz als Direktkandidat antrete.“ Das schickte er der Redaktion auf Anfrage per SMS.

Die Lausitz benötige jetzt aber seine Hilfe, denn sie stehe mit dem eingeleiteten Strukturwandel vor gravierenden Veränderungen. „Das habe ich noch als Finanzminister Brandenburgs mit auf den Weg bringen können“, so Görke. „Deshalb konnte ich nicht Nein sagen, als die Bitte an mich herangetragen wurde, im Bundestagswahlkreis Cottbus/ Spree-Neiße zu kandidieren.“

Außerdem sei man als Bundestagsabgeordneter nicht nur für seinen Wahlkreis da, sondern kann an wichtigen Entscheidungen mitwirken, die das ganze Land betreffen. Görke schließlich: „Und auch in der Bundespolitik werde ich meine havelländischen Wurzeln nicht vergessen und für die Menschen hier in der Region stets ein Ansprechpartner bleiben.“

