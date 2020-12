Rathenow: Gottesdienste am Heiligabend

Rathenow

Im Unterschied zu einer Reihe von anderen Gemeinden in der Region wird die Evangelische Kirchengemeinde Rathenow keine Gottesdienste zum Weihnachtsfest absagen. Maximal sind wegen der Corona-Maßnahmen 100 Besucher erlaubt, teilt Pfarrer Andreas Buchholz mit. Es dürfe nicht gesungen werden und der Posaunenchor dürfe auch nicht spielen.

Die erste Gottesdienst am Heiligabend wird um 15 Uhr an der Semliner Kirche gefeiert. Er findet draußen statt, weil es in der Kirche nur wenige Plätze gibt. Einige Plätze zum Sitzen wird es auch draußen geben. Drinnen wird die Orgel gespielt.

Anzeige

Lutherhaus und Oase

Um 16 Uhr sind zwei Gottesdienste geplant. Einer ist im Lutherhaus an der Jahnstraße mit maximal 100 Teilnehmern. Der andere findet im Saal des Gemeindehauses Oase an der Bergstraße statt. Hier sind maximal 75 Besucher gestattet.

Die Christvesper um 17 Uhr, die zunächst wegen der Corona-Maßnahmen draußen an der Sankt-Marien-Andreas-Kirche geplant war, findet dort nun doch in der Kirche statt. Da jetzt draußen ebenfalls das Singen und Musizieren verboten ist, kann der Gottesdienst nun auch drinnen sein. Maximal 100 Gäste sind zugelassen.

Überall Krippenspiel

Es werde überall ein kleines Krippenspiel geben, sagt Pfarrer Buchholz. Wer wegen der Corona-Pandemie unsicher sei, solle lieber zu Hause bleiben. Im aktuellen Gemeindebrief sei eine Hausandacht abgedruckt, die zu Hause gelesen werden könne. Der Gemeindebrief sei deshalb an alle Gemeindeglieder verteilt worden.

Ab 12 Uhr kann auf der Internetseite der Kirchengemeinde (www.ev-kirche-rathenow.de) ein Heiligabend-Gottesdienst angeschaut werden. Es gibt zwei Videos, die vorher aufgezeichnet worden sind.

Ländchen Rhinow sagt ab

Die Kirchengemeinde Rhinower Ländchen hat indes mitgeteilt, dass wegen Corona am 24. Dezember nun doch keine Gottesdienste stattfinden werden. Auch nicht vor den Kirchen unter freiem Himmel. Die anderen Gottesdienste in diesem Jahr sollen nach dem jetzigen Stand im Ländchen Rhinow aber stattfinden.

Von Bernd Geske