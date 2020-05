Graffiti-Flut im Stadtgebiet

Rathenow

Vor Jahren haben einige Rathenower es sich zur Aufgabe gemacht, die Beschmierung von Stromkästen nicht mehr hinzunehmen. Alle paar Wochen packen Horst-Schwenzer, Karl-Reinhold Granzow und Enrico Brüggemann Pinsel und Farben ein und machen sich auf Tour durchs Stadtgebiet. Wenn sie einen Stromkasten sehen, der mit einem Graffiti versehen ist, halten sie an und lassen die Schmiererei verschwinden. Die Aktion ist mit dem Energieversorger und der Stadt abgestimmt.

Zuletzt hatten Horst Schwenzer und seine Mitstreiter mehr zu tun als je zuvor. „Ich weiß nicht, ob es an Corona liegt, aber die Schmierereien haben mächtig zugenommen“, sagt der Stadtverordnete der FDP. „Möglicherweise hatten die jungen Leute, die wochenlang nicht in die Schule mussten, Langeweile und sind auf dumme Gedanken gekommen.“

Schon zwei Einsätze im Mai

Am 3. Mai hätten Enrico Brügemann und er 37 Stromkästen überstrichen, so Schwenzer. Am vergangenen Sonntag habe er sich zusammen mit Karl-Reinhold Granzow wieder auf Tour gemacht. Die Ausbeute: 48 übermalte Kästen. „Und etliche Kästen, die wir eine Woche zuvor gesäubert haben, waren schon wieder beschmiert.“

Alle Vorfälle habe er mit Adresse und Verteilernummer erfasst und an den Leiter des Rathenower Polizeireviers weitergeleitet, sagt Schwenzer. Und auch Reinbern Erben, den Leiter des Rathenower Bürgeramtes, halte man über das aktuelle Geschehen auf dem Laufenden.

Schwenzer weiß auch, dass es schwierig ist, die Übeltäter zu überführen. Dazu müssten sie in flagranti ertappt werden. Es ist wie der sprichwörtliche Kampf gegen Windmühlen. „Aber wir machen weiter“, sagt Schwenzer. „Wir sind nicht bereit, unsere Stadt irgendwelchen Schmierfinken zu überlassen.“

Von Markus Kniebeler